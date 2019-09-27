Взлеты и падения: что стало со звездами «Моей прекрасной няни»

В истории российского телевидения найдется немало примеров крайне неудачных адаптаций западных сериалов — в данном контексте достаточным будет вспомнить хотя бы отечественную версию ситкома «Как я встретил вашу маму», которую фанаты оригинального проекта ненавидят буквально всем сердцем. В то же время существуют и обратные примеры, когда зарубежные шоу при переносе в нашу действительность не только не теряли в плане изначального шарма, но и привносили в итоговый продукт что-то свое (и, главное, к месту), в результате чего становились хитами.

«Моя прекрасная няня» — как раз этот случай.

Отечественная адаптация американской «Няни», выходившей на экраны в 1993-1999 годах, обзавелась своей российской версией в сентябре 2004-м и прожила аж семь сезонов (на один больше чем у оригинала, к слову), официально финишировав в январе 2009-го (последняя часть, правда, вышла после достаточно длительного — двухлетнего — перерыва).

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Согласно устоявшимся канонам жанра, основных персонажей в «Моей прекрасной няне» было несколько. Это, конечно же, сама няня Вика в исполнении Анастасии Заворотнюк, симпатичная, добродушная и немного наивная девушка, которая устраивается на работу в дом успешного москвича (а затем влюбляется в него), собственно, сам завидный жених, известный продюсер Максим Шаталин (Сергей Жигунов), его финансовый директор Жанна Аркадьевна (Ольга Прокофьева), соперница Вики в борьбе за сердце мужчины (и, следовательно, ненавидящая конкурентку), любящий едкий юмор дворецкий Константин (Борис Смолкин), подопечные няни и дети Максима Маша (Екатерина Дубакина), Ксюша (Ирина Андреева), Денис (Павел Сердюк), наконец, мама и бабушка Вики — Любовь Григорьевна (Любовь Полищук) и Надежда Михайловна (Александра Назарова).

Сериал повлиял на карьеры своих главных звезд по-разному:

Одних (в особенности — Заворотнюк) он сделал всероссийскими звездами, в контексте других (в частности, Жигунова, звезды «Гардемаринов») стал логичным продолжением и без того успешной актерской карьеры, а для кого-то (речь про Полищук) — и вовсе последней большой ролью в жизни.

Народная артистка России, как известно, умерла в возрасте 57 лет после продолжительной борьбы с раком вскоре после окончания съемок шестого сезона ситкома — в 2006-м. При этом, по словам своей экранной дочери, несмотря на тяжелое состояние, вплоть до последнего рвалась на площадку, тем самым вдохновляя партнеров.

«На второй год, когда началась работа над новым большим блоком, Полищук из-за болезни уже не принимала участия в съемках. Хотя мы рассчитывали, что она вернется. И она вернулась! Снималась последняя свадебная серия, и она пришла! Для нас это была огромная радость.Я считаю, сериал очень много потерял без Любови Григорьевны. Я знаю, что и она очень скучала по «Няне». И она необыкновенно мужественная женщина. Даже чувствуя себя очень плохо, всегда блестяще выглядела. И над собой посмеивалась», — говорила Анастасия Заворотнюк «Московскому Комсомольцу».

Уже минувшим летом ушла из жизни экранная бабушка Заворотнюк — Назарова. 79-летняя актриса, причиной смерти которой назвали полиорганную недостаточность, согласно прессе, страдала от заболевания легких.

Наконец, этой осенью в СМИ появились множественные слухи о тяжелом состоянии самой Анастасии, из-за чего в сети даже стали говорить о реальном проклятии рода Прутковских (фамилия няни Вики и ее родственников в сериале).

Ясности относительно здоровья знаменитой артистки, у которой якобы ранее был обнаружен рак мозга, нет до сих пор — ее представители четких комментариев на сей счет не дают. Согласно последним неподтвержденным сообщениям, врачи пришли к выводу, что опухоль актрисы является неоперабельной — правда, незадолго до этого в прессе писали, что она уже перенесла несколько операций.

Что касается других звезд шоу, то Жигунов недавно приобрел права на сериальный ремейк «Гардемаринов» и должен выступить в качестве продюсера проекта (сам он в нем, однако, сниматься не планирует), Смолкин и Прокофьева до сих регулярно появляются на экране, а также продолжают свою театральную деятельность, как, впрочем, и Дубакина, тогда как ее «младшая сестра» Андреева, по слухам, уехала жить в США и с актерством завязала. Наконец, Сердюк, по окончании «основной части» «Няни» сыгравший в «Ранетках», другом популярном российском шоу, успел жениться и развестись с актрисой из данного проекта, в настоящее время он, согласно СМИ, старается больше времени проводить с дочкой.