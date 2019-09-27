«Да пошли вы»: Аверин устроил дебош в самолете

Актер Максим Аверин, сыгравший следователя в сериале «Глухарь», устроил дебош на борту самолета, летевшего в Москву из Барнаула, передает РЕН ТВ. По информации издания, 43-летний артист оскорблял членов экипажа с применением ненормативной лексики.

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Отмечается, что после приземления Аверин был задержан транспортной полицией в аэропорту. На видео, оказавшемся в распоряжении телеканала, видно, как звезда сериала «Склифосовский» стоит неподалеку от полицейского автомобиля. Вместе с ним находится актриса Анна Акунина, с которой он играет в спектакле «Там же, тогда же».

В отношении Аверина был составлен протокол об административном правонарушении по статье за мелкое хулиганство. Ему также выписали штраф в 500 рублей.

Как утверждает Life News, при выходе из отделения полиции он стал оскорблять журналистов. «Вот ты дурак? Зачем ты ерундой занимаешься? Произошло недоразумение, — заявил актер. — Ребята, да пошли вы [нецензурная брань]».

Сам Аверин в своем инстаграме сообщил, что у него все в порядке.

«Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь! Всем доброй ночи!» — написал он.

В комментариях к публикации поклонники знаменитости посчитали, что СМИ все «переврали».

«На видео в аэропорту сразу после инцидента Максим выглядит абсолютно адекватным», «Макс, ну их...ты же самый добрый и замечательный человек!», «Злые они, не верьте им», — поделились пользователи соцсети.

Однако некоторые раскритиковали Аверина за «неподобающее поведение».

«Позор какой. Очень жаль стюардесс и экипаж», — написал один из комментаторов.

Ранее, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу, полицейские задержали двух пассажиров рейса Барнаул-Москва за нецензурную брань.

«В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево от представителя авиакомпании поступило сообщение о том, что командир воздушного судна, осуществляющего перелет из Барнаула в Москву, сообщил о находящемся на борту неадекватном пассажире. В связи с этим к борту прибывающего в аэропорт Шереметьево самолета был направлен наряд транспортной полиции», — говорится в сообщении.

Так, одному правонарушителю был выписан штраф, в то время как второй был отправлен на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, передали в полиции. По информации «Пятого канала», вместе с Авериным летел его директор Николай Коренев, который якобы и стал зачинщиком конфликта. Тот, будучи в нетрезвом состоянии, стал нецензурно выражаться в адрес экипажа и не выполнял их просьбы, пишут СМИ.

Дебош на борту самолета со стороны знаменитостей — не редкость. В 2018 году актера Алексея Панина сняли с рейса Симферополь — Москва.

По словам очевидца инцидента, выложившего фотографию 40-летнего артиста из салона воздушного судна, звезда фильма «Жмурки», находясь в состоянии алкогольного опьянения, ходил по самолету, не слушался стюардов и в итоге был снят с рейса правоохранителями. Он также добавил, что из-за дебошира лайнеру даже пришлось вернуться в аэропорт.

Вместе с тем в сети появилось видео, на котором полицейские успокаивают недовольных пассажиров рейса, но Панина в кадре не видно — на тот момент он, вероятно, уже был выведен из салона. На другой записи видно, как актера снимают с рейса — сам Алексей в этот момент спорит с сотрудниками правоохранительных органов, тогда как на заднем фоне плачет ребенок.

Сам же Панин вскоре опроверг информацию в своем инстаграме, отметив, что покинул воздушное судно вместе с дочерью «по своим причинам». «Отстаньте уже от нас, мы не устраивали дебош, мы не полетели по своим причинам, сколько можно врать людям, у нас свои причины», — рассказал он.