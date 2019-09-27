«Поверчу эту инициативу»: Шнуров о запрете курить на балконах

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал в стихотворной форме запрет на курение и приготовление шашлыков на балконах квартир, который будет введен на территории России с начала грядущего октября. Собственное сочинение, включившее в себя нецензурные выражения, 46-летний музыкант опубликовал в социальных сетях.

«Газа у меня ведь нету, // Свет погас, я жгу свечу. // Инициативу эту, // [На нее я наплюю]. // В нашем городском поселке, // Жизнь течет на лоджиях. // С мужиками курят телки, // Шашлыки свои жуя. // Нет другой тут развлекухи! // Как провесть нам свой досуг? // Я б спросил, разинув ухи, // Этих [депутатов]», — написал артист в своем инстаграме.

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Ранее стало известно, что правительством России были утверждены изменения в правила противопожарного режима. Согласно нововведениям, использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий попало под запрет. В частности, россияне, следуя новым требованиям, с начала октября не смогут жарить шашлыки, зажигать свечи и курить на балконах. Данные меры направлены на обеспечение пожарной безопасности.

В минувшем июле Шнуров дал откровенное интервью радиостанции «Наше радио», заявив, что главной мотивацией его жизни являются деньги. «Если что-то делается не ради денег, то мне это не интересно никак. Это прямо установка. Там, где деньги не участвуют, там меня вы не увидите», — цитирует исполнителя ФАН.

Вместе с тем он в очередной раз объявил о паузе в выступлениях, которую «Ленинград» сделает после стадионного тура: «Все деньги, которые были у людей, мы собрали. Поэтому «доить» сейчас Россию уже смысла никакого нет».

Незадолго до этого резонансные слова Шнурова о скором роспуске «Ленинграда» прокомментировал шоумен Стас Барецкий. По мнению артиста, Сергей не планирует окончательно закрывать группу, а только хочет дать ей новую жизнь, — в том числе якобы пригласив на роль вокалиста самого Барецкого.

«Да, новый «Ленинград» будет. Вокалистом стану я, а Шнур останется руководителем группы. Я нового этапа в жизни не боюсь. Наоборот, всегда за новую движуху. Я хочу вернуть на сцену былой «Ленинград»: рисковый, отмороженный! Чтобы пьянки были, экшен постоянный, скандалы, драки. Такого коллектива не хватает нашему народу: сейчас все слишком заболочено и неинтересно», — передает слова Барецкого «Собеседник».

Не оставил без внимания шоумен, в свое время уже входивший в состав «Ленинграда», и самого Шнурова, который якобы «всегда любил элиту».

«Сам Шнур стал более пафосным, чиноположенным. Теперь он — человек искусства, человек элиты. И исполнять песни, которые нужны народу, уже не может. Я, кстати, не удивлюсь, если он будет в Думе заседать. У него все для этого есть! Свое уважение в обществе он заслужил талантом и хорошей наглостью. А вообще Серега всегда любил элиту», — подчеркнул он.

Кроме того, Барецкий высказался о роли женщин в карьерах музыкантов. Сделал это он, очевидно, не просто так — как известно, сравнительно недавно Шнуров вступил в новый для себя брак.

«Музыкантам женщины на гастролях мешают всегда, — заключил шоумен. — Когда их нет рядом, Шнур расслабляется, с ним весело. При женщине он всегда ведет себя иначе. Я вообще не понимаю, зачем нужны жены, когда вокруг столько поклонниц, которые готовы на все! Ездить со своим самоваром — самая большая глупость, считай, что гастроли прошли зря».

Напомним, что о решении распустить «Ленинград» лидер коллектива заявил в первой половине 2019 года, сделав это, естественно, в стихотворной форме. Немногим позднее, поясняя шокировавшие многих поклонников слова, он выразил мнение, что группа создавалась для «эпохи застоя», которая уже завершилась.

«Из каждого утюга звучало, что мы скатываемся назад в 1990-е, что у нас эпоха застоя. Я подумал, если у нас эпоха застоя, давайте и музыка будет застоя. Я стал размышлять категориями и музыкальными паттернами, которыми мыслил любой советский композитор, — то закулисье, которое имел в виду каждый советский композитор, я вывалил на сцену», — сказал Шнуров в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК. — Я закрываю «Ленинград», потому что эпоха застоя, на мой взгляд, закончилась».