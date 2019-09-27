«Ты что, в депрессии?» Страшная болезнь Аврил Лавин

Первые шаги в своей большой музыкальной карьере Аврил Лавин начала делать еще в самом раннем возрасте — когда будущей звезде мировой сцены не было и трех лет, ее мать стала регулярно брать девочку на церковные служения, где уроженка канадского Онтарио вместе со всеми исполняла госпелы. И уже вскоре пение для Лавин трансформировалось из навязанного хобби в дело всей жизни. Она начала откровенно «забивать» на обучение в школе (к ее счастью, родители поддерживали ее во всех начинаниях, считая, что увлечение дочери действительно может привести к чему-то серьезному), проводя большую часть свободного времени в подвале — там отцом Аврил была оборудована мини-студия, включавшая в себя микрофон, ударную установку, клавишные и несколько гитар.

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Неудивительно, что с таким подходом начальная отдача не заставила себя долго ждать: выступления юной исполнительницы добивались немалого успеха на сельских ярмарках, попутно она написала несколько популярных (пусть и в узких кругах) композиций, а уже в 1998 году выиграла конкурс на радио, тем самым обратив на себя внимание агентов и музыкальных студий.

В начале нулевых Лавин окончательно осознала, что ей идеально подходит образ немного дерзковатой скейтерши-тинейджера, который она активно использовала в своем большом релизе — альбоме «Let Go», выпущенном в 2002-м. Дебютная пластинка канадки, которой на тот момент не было и 18 лет, по-настоящему «взорвала», и это еще скромно сказано: «Let Go» стал лидером чартов в ряде стран, включая Канаду, Австралию и Великобританию, а также в кратчайшие сроки получил статус четырежды платинового в США. Особый фурор произвели три сингла с альбома, а именно — «Complicated», «Sk8er Boi» и «I'm With You», ставшие суперхитами.

При этом обрушившая слава стала для девушки немалым испытанием. По ее же собственным признаниям, к подобному вниманию публики — в том числе и взрослых людей — она оказалась банально неготовой.

«Это было очень тяжело. Мне очень трудно было говорить с взрослыми. На все вопросы у меня был один ответ, одно слово. Но я постепенно училась, сейчас я повзрослела и мне гораздо легче [это дается]», — говорила артистка в одном из интервью.

По прошествии еще пары лет Аврил удалось закрепить успех вторым сольником — «Under My Skin», который стал лидером чартов не только в Британии и на родине артистки, но и в США

Вскоре после выхода пластинки Лавин впервые вышла замуж: поп-панк-звезда стала супругой вокалиста Sum 41 Дерика Уибли, с которым познакомилась на заре своей карьеры. Брак артистов, впрочем, оказался недолговечным — в 2009-м девушка подала на развод, и уже через год их союз был официально расторгнут.

Еще до расставания с Уибли Аврил выпустила альбом «The Best Damn Thing», который пришелся по душе критикам, хвалившим певицу за переход от пост-гранжа в сторону поп-панк звучания. Секрет релиза, возглавившего чарт Billboard 200, впрочем, оказался еще более простым — именно в него вошел, пожалуй, главный сингл в карьере Лавин, песня «Girlfriend», ставшая настоящей визитной карточкой артистки.

Правда, впоследствии она стала отмечаться альбомами чуть реже. Так, четвертая студийная пластинка «Goodbye Lullaby» вышла в 2011-м, «Avril Lavigne» — в 2013-м, наконец, «Head Above Water» — уже в этом году. Вероятно, на несколько снизившуюся продуктивность звезды повлияли и проблемы со здоровьем: в 2015-м, когда Лавин рассталась со своим вторым супругом Чедом Крюгером, солистом Nickelback (брак просуществовал всего два года), исполнительница публично объявила, что страдает из-за болезни Лайма, попутно раскритиковав врачей за некомпетентность.

Поразивший певицу недуг представляет собой инфекционное заболевание, переносчиком которого являются клещи. При несвоевременном диагностировании переходит в «хроническую» стадию, что может привести к инвалидности или летальному исходу.

«Я была прикована к постели в течение пяти месяцев, начиная с прошлого октября, — шокировала поклонников канадка. — Я находилась в Лос-Анджелесе, и мне казалось, что я переживаю худшее время в своей жизни. Я побывала на приемах у многих специалистов, у лучших докторов, но они смотрели в свои компьютеры и говорили:

«Это синдром хронической усталости, почему бы тебе просто не попробовать встать с постели, Аврил? Просто иди поиграй на пианино! Ты что, в депрессии?»

Естественно, изменился с годами и внешний образ артистки, которую когда-то даже называли «анти-Бритни» (Спирс), — Лавин, неоднократно попадавшая на обложки мужских журналов и считающаяся одной из самых сексуальных вегетарианок современности, практически отказалась от рокерских маек-алкоголичек и прочей субкультурой атрибутики, став все чаще выходит в свет во «взрослых» нарядах.

Примечательно, что сама Аврил — ворвавшаяся в шоу-бизнес именно как бунтарка-тинейджер — неоднократно подчеркивала в интервью, что в реальной жизни является очевидным интровертом и столь публичная деятельность до сих пор дается ей тяжело.

«Я — интроверт. А моя работа вынуждает меня быть экстравертом. Это мое ежедневное испытание. Ничего не могу с этим поделать. Я не могу жаловаться, но это самое сложное испытание — встречаться и разговаривать с людьми. Потому что когда люди встречают тебя, они чего-то от тебя ждут. На это требуется много энергии. Я скорее тихий, спокойный, сидящий в уголочке и являющийся самим собой тип человека», — отмечала Лавин.