Удар по Marvel: Человек-паук заведет подругу

Компания Sony планирует снять фильм о Мадам Паутине во вселенной «Человека-паука», передает Collider. По данным издания, сценарий для картины напишут Мэтт Сазам и Берк Шарплесс, работавшие над историей про «живого вампира» Морбиуса.

Реклама

Подробности даты выхода ленты, ее названия и сюжета пока не сообщаются.

Не исключено, что возможными продюсерами проекта станут Ави Арад и Мэтт Толмач, поскольку они занимались другими фильмами Marvel по вселенной Человека-паука — «Веном» и «Морбиус».

Впервые Мадам Паутина появилась в комиксах Marvel о Человеке-пауке в 1980 году. Ее персонаж обладает телепатией и даром ясновидения. Согласно оригинальному комиксу, ее обычно изображает пожилой, слепой и парализованной женщиной. Она окружена сделанной из паутины машины, необходимой для того, чтобы поддерживать ее жизнь.

В настоящее время Sony занимается проектами, посвященными главным врагам Человека-паука — продолжением «Венома» и фильмом о Морбиусе с Джаредом Лето в главной роли.

В сентябре этого года директор компании Sony Pictures Тони Винсикерра подтвердил уход Человека-паука из киновселенной Marvel. Он также заявил, что студия готовит к выходу несколько фильмов и сериалов во вселенной Спайдермена. Таким образом, потеряв самого популярного супергероя «марвеловских» комиксов, Disney больше не сможет приобретать сериалы для своей стриминговой платформы, а сам Человек-паук не будет появляться в следующих частях франшизы Marvel. Как следствие, Sony теперь имеет все возможности развить собственную киновселенную во главе с Человеком-пауком.

Известно, что картина о Морбиусе выйдет на экраны летом 2020-го. О планах Лето сняться в фильме по вселенной Marvel стало известно еще в июне 2018 года. Изначально не сообщалось, закреплен ли он за проектом, несмотря на проявляемый интерес к спин-оффу франшизы о красно-синем супергерое. Актер не хотел давать окончательного согласия до тех пор, пока не был уверен в том, что создатели картины идут в правильном, на его взгляд, направлении.

Примечательно, что для этого Лето лично встречался со всеми возможными кандидатами на позицию режиссера. Именно так он познакомился со шведским кинематографистом чилийского происхождения Даниэлем Эспиносой, известным по фильмам «Код доступа «Кейптаун» и «Номер 44» (демонстрация последнего на территории России была запрещена — «Газета.Ru»).

Это произошло в мае во время поездки вокалиста Thirty Seconds to Mars в Германию, где он побывал в рамках тура со своей группой. После нескольких встреч с Эспиносой артист решил все-таки присоединиться к команде, работающей над фильмом. При этом сперва не было известно, кого именно должен был сыграть актер. Помимо Лето, в фильме также снимется британец Мэтт Смит, завоевавший популярность в роли главного героя сериала «Доктор Кто».

Вампир Морбиус впервые появился в 101-м выпуске комикса «The Amazing Spider-Man», став плодом совместного творчества сценариста Роя Томаса и художника Гила Кейна. Его появление отметило собой снятие запрета на использование сверхъестественных существ в комиксах, действовавший с 1950-х годов.

Впрочем, Морбиус представляет собой не типичного сказочно-мифического вампира, а жертву научных экспериментов. Из-за стремления Майкла вывести сыворотку от редкой болезни крови его организм деформировался таким образом, что для поддержания жизни мутанта стала необходима человеческая кровь.

Триумфальное возвращение Морбиуса произошло в начале девяностых — он стал одним из героев мультсериала о Человеке-пауке, где переходил на сторону добра и объединял усилия в борьбе против темных сил с охотником на вампиров Блэйдом. Планы перенести образ персонажа на большой экран циркулировали в компании Marvel с 2000-х годов, когда был заключен контракт на съемки фильмов по мотивам 15 комиксов о супергероях. Он также мог появиться и в качестве главного злодея в фильме Гильермо Дель Торо «Блэйд 2», однако этим замыслам не было суждено реализоваться.

Для Лето роль вампира не станет первым опытом в роли суперзлодея из комиксов — в 2016 году он уже сыграл Джокера в фильме «Отряд самоубийц» производства DC. При этом «Морбиус» — его первый опыт работы с Marvel.

О сиквеле «Венома» Sony объявили в июне этого года. Режиссером продолжения фантастического триллера, снятого в 2018 году, стал создатель фильмов «Дыши ради нас» и «Маугли» Энди Серкис .

«Это действительно происходит. Чувствую, что симбиот нашел во мне нового хозяина, и я готов к этой гонке... Не могу дождаться! Ты готов, Том Харди?» — сообщил Серкис в своем инстаграме.