На глазах у всех: Петров и Милославская перестали скрываться

Новоиспеченная пара молодых актеров Александра Петрова и Стаси Милославской посетила презентацию сериала «Триада», снятого по сценарию Дарьи Грацевич, сообщает «СтарХит». От внимания СМИ не укрылось, что влюбленные позировали перед камерами по отдельности, однако, спрятавшись в толпе, перестали скрывать чувства и начали обниматься.

В конце июля Петров разорвал отношения с актрисой Ириной Старшенбаум, с которой они вместе снимались в фильме «Притяжение». Тогда же СМИ быстро вычислили, что ее место уже заняла Милославская, которая, вероятнее всего, и стала причиной разрыва отношений.

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Молодые люди познакомились во время съемок фильма «Стрельцов», где Петров сыграл роль легенды советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Милославская воплотила персонаж его супруги Аллы. Отмечалось, что на тот момент они оба состояли в отношениях.

Звездная пара пока старается не афишировать свои отношения. В частности, отправившись в совместный отпуск, молодые люди не публиковали совместные фотографии, ограничившись лишь пейзажами одних и тех же локаций.

Позже в СМИ выдвигались предположения о том, что их отношения постепенно переходят на новый уровень. Поводом для таких мыслей стало недавнее интервью актрисы, в котором она призналась, что спокойно воспримет успех любимого человека.

«Мой мужчина надежный, заботливый, образованный, с чувством юмора и самоиронией. Тот, за кем я пойду, с кем в отношениях я буду ведомой. В жизни я сильная и независимая, а с ним хочется чувствовать себя малышкой. Для меня не проблема, если мужчина будет успешнее — роль жены гения мне вполне подходит», — цитирует Стасю «СтарХит».

При этом девушка ни разу не упомянула имя Александра Петрова и вообще вела себя максимально независимо. Так, на июньском «Кинотавре», в рамках вручения премии, Милославская появилась на сцене одна, в отличие от других коллег.

По словам девушки, в тот момент она ужасно волновалась: «Для меня светские мероприятия — стресс. А я еще была в шелковом платье и, когда нас награждали, оно развязалось. Меня трясло от волнения, руки вспотели, и я не могла его завязать».

Зато на московскую премьеру фильма «Бык» Стася пришла уже не одна. Правда, на красную дорожку они с Александром вышли по отдельности. В соцсетях поклонники гадали, как Петров воспримет откровенные сцены с участием возлюбленной, которые присутствуют в картине.

Сама Милославская признавалась, что для нее каждый раз волнительно появиться в кадре обнаженной.

«Но, когда включается камера, я забываю, что без одежды», — сказала она.

Отмечается, что после успеха фильма рабочий график актрисы заполнился на несколько месяцев вперед, однако она старается избежать перегрузок и каждую свободную минуту отдыхает.

Фильм «Стрельцов» с участием Петрова и Милославской выйдет в российский прокат в конце года. Некоторые критики предположили, что отношения молодых людей являются лишь пиаром грядущей ленты. Однако поклонники с такой версией не согласны — социальные сети артистов переполнены восторженными комментариями и заключениями о том, что никогда они не выглядели более счастливыми.

«Удивительно, как люди могут расцвести в отношениях! Вы все правильно делаете, ребята. Счастье любит тишину», — написала поклонница под одной из публикаций в инстаграме Милославской.

Напомним, что до внезапного расставания пара Петрова и Ирины Старшенбаум была одной из самых популярных в российском кинематографе. Их романтические отношения зародились в процессе съемок фильма «Притяжение» Федора Бондарчука в 2016 году и продлились более двух лет.

В конце июля журналом Forbes был опубликован список «40 самых успешных звезд России до 40 лет». Единственным актером театра и кино, которому удалось в него попасть, стал Петров. Его доходы за год составили более $2,5 млн.