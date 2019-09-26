«Так и должно быть»: Киану Ривз раскрыл сценарий «Матрицы»

Голливудский актер Киану Ривз ознакомился со сценарием долгожданной четвертой части фильма «Матрица» режиссера Ланы Вачовски и всецело его одобрил, сообщает портал Entertainment Tonight. Исполнитель роли Нео заверил, что новая часть франшизы «крайне амбициозна» и он «абсолютно взволнован» тем, что предстоит пройти его персонажу.

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«Именно так оно и должно быть!» — подчеркнул Киану.

Нет сомнений, что словам актера можно верить, учитывая, насколько возрастали амбиции каждого следующего уровня в предыдущих частях «Матрицы».

Первый фильм в свое время произвел революцию в научно-фантастических боевиках, тогда как в следующих двух была показана сложнейшая мифология вселенной, которая серьезно подняла планку создания кинематографического повествовательного мира.

В настоящий момент известно, что из «старой гвардии» предыдущих частей к Ривзу присоединится его соотечественница — канадская актриса Кэрри-Энн Мосс. Относительно участия Лоуренса Фишберна пока нет точной информации.

По слухам, его персонажа Морфеуса могут «переосмыслить», пригласив на эту роль молодого актера. В частности, предполагалось, что им станет Майк Б. Джордан («Черная Пантера»). Старт производства фильма ожидается ближе к началу 2020 года, соответственно, как предполагают поклонники, не стоит его ждать ранее 2021 года, сообщает Variety.

Напомним, что слухи о производстве четвертой части научно-фантастического блокбастера подтвердились только в конце августа текущего года. Тогда же стало известно, что помимо Ланы Вачовски над сценарием будут работать писатель Александр Хемон и создатель «Облачного атласа» Дэвид Митчелл. Продюсирование ленты ляжет на плечи Гранта Хилла.

«Большинство идей, которые я и Лилли (соавтор предыдущих частей «Матрицы») исследовали 20 лет назад о нашей реальности, стали сейчас даже более актуальными. Я очень счастлива вернуть этих персонажей в свою жизнь и благодарна за еще один шанс поработать с моими блестящими друзьями», — призналась Вачовски.

Глава Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих от лица всей компании заявил, что они рады перезапустить «Матрицу» вместе с Ланой.

«Лана — истинный визионер, неповторимый и подлинный творец, и мы в восторге, что она откроет новую главу», — подчеркнул он.

Пока не известно, станет ли этот фильм перезапуском или прямым продолжением оригинального проекта.

Согласно некоторым предположениям в американских СМИ, решение о возрождении франшизы было принято после очередного «успешного прорыва» в карьере Киану Ривза. Так, «Джон Уик 3», в котором актер сыграл главного персонажа, заработал $321,3 млн по всему миру и $170,7 млн ​​по итогам домашнего проката.

Отметим также, что предыдущий продюсер франшизы Джоэл Силвер не смог примкнуть к творческой команде нового фильма. Вместе с тем, арт-директор оригинальной «Матрицы» Хью Бэйтап вернулся в проект в качестве художника-постановщика.

В одном из интервью сценарист Зак Пенн сравнил «Матрицу» со своей недавней работой «Первому игроку приготовиться».

«Послушайте, я считаю, что OASIS (виртуальное пространство в «Первому игроку приготовиться». — «Газета.Ru»), в целом, похоже на Матрицу, — цитирует его Screen Rant. — Я думаю, что и Матрица, и OASIS — это блестящие идеи для развития вселенных».

Кроме того, Киану Ривз в своих интервью не раз подчеркивал, что вернется к съемкам только в том случае, если кресла режиссера вновь займут сестры Вачовски.

«Они должны будут написать сценарий [к фильму] и снять его. И потом, мы еще посмотрим, что это будет за история, но, да, я не знаю, это будет странно, но почему нет?» — говорил Ривз.

Три предыдущих фильма саги — «Матрица», «Матрица: Перезагрузка», «Матрица: Революция» — заработали в мировом прокате 1,6 млрд долларов. Первая лента трилогии была удостоена четырех наград премии «Оскар», включая «Лучший монтаж» и «Лучшие визуальные эффекты».