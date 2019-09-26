Подарок Лукашенко: за что наградили Пугачеву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко присвоил певице Алле Пугачевой орден Дружбы народов. Соответствующий указ глава государства подписал 23 сентября.

«Исполнительница удостоена награды за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей», — сообщили в пресс-службе политика.

Орден Дружбы народов является высшей наградой Белоруссии для иностранных граждан.

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В день 70-летия народной артистки СССР 15 апреля 2019 года Лукашенко в своем поздравлении оценил ее профессионализм и многогранный талант. «Ваше творчество, наполненное особым душевным теплом и глубоким смыслом, делает жизнь людей духовно богаче, находит живой отклик в сердцах многочисленных поклонников по всему миру. Подтверждение тому — неизменный зрительский интерес к каждому концерту с Вашим участием», — говорилось в сообщении белорусского лидера.

Российские и советские власти в разное время отмечали значительный вклад Пугачевой в культуру страны: в 1991 год она получила звание «народной артистки СССР», а в 1995-м стала лауреатом Госпремии России. Кроме того, она удостоена орденов «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.

В июне этого года стало известно, что Пугачева выступит в Минске 2 ноября. Как сообщил концертный директор певицы, она намерена повторить успех своего юбилейного концерта, который прошел 17 апреля в Государственном Кремлевском дворце.

«2 ноября в «Минск-Арене» с большим сольным концертом после почти десятилетнего перерыва выступит Алла Пугачева. Новое шоу Примадонна приурочила к своему юбилею, и ей снова есть о чем рассказать своим поклонникам!» — написала Елена Чупракова у себя в инстаграме.

Ожидается, что народная артистка СССР выступит с той же программой, которую она исполнила весной этого года. В тот раз певица порадовала поклонников хитами разных лет и яркой работой танцоров и актеров. При этом, выступая в Москве, Примадонна подчеркнула, что это будет единственный концерт.

Тогда СМИ писали, что билеты на московский концерт певицы разлетелись в очень короткий срок и стоили огромных денег. По информации, цена на место в партере начиналась от 100 тыс. рублей. Позже стало известно, что попасть на юбилейное шоу не удалось даже известной российской певице Наташе Королевой, поскольку она не успела купить билет вовремя.

Королева призналась, что она не вхожа в круг близких людей Примадонны, поэтому никаких других путей на выступление звезды, кроме как по билету, у нее не было. Она также рассказала, что ее мама большая поклонница Пугачевой и давно мечтала попасть на этот концерт, ради которого даже отменила важную поездку.

«Но мы поздно спохватились. Я бросилась покупать билеты, а их уже не было. Причем ни за какие деньги. Я звонила друзьям, но достать не смогла. Билетов действительно не было ни в партере, ни на балконе, ни в директорской ложе», — цитировал артистку «Собеседник».

С критикой Пугачевой, в частности, выступал журналист Сергей Соседов. В интервью «Вечерней Москве» он осудил Примадонну за заоблачные цены на ее сольный концерт.

«Дело в том, что я действительно искренне не понимаю, как может человек выходить на сцену и давать концерт один раз в десять лет. Ну понятно же, что если это так, то исполнителю явно по барабану и сцена, и зрители. Этот концерт — как кость, брошенная публике! «Ну, я знаю, вы меня любите, знаю, чего-то там хотите, ладно, я выйду, что-нибудь вам спою...» Вот так это выглядит на самом деле», — сказал он.

Кроме того, Соседов выразил сомнение по поводу вокальных данных Пугачевой. «Концерт — сплошь фанера, а Кобзон выйдет и две-три песни вживую споет, никакого «плюса», только аккомпаниатор его <...> Вот это уровень служения искусству! И сравни это с тем, что сейчас происходит. Уже на концерте к 60-летию Примадонны была сплошная фанера», — заключил он.