«Проговорилась»: Лобода рассказала Собчак о лидере Rammstein

Российско-украинская поп-звезда Светлана Лобода дала интервью скандальной телеведущей Ксении Собчак. Несмотря на попытки сохранить в тайне свою личную жизнь, исполнительница не смогла полностью уйти от вопросов, касающихся лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. В самом начале интервью Ксения пообещала Лободе не расспрашивать ее о знаменитом музыканте, поскольку знает, что та такие вопросы не любит и оставляет без ответа.

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Однако следом она напомнила о недавнем интервью Лободы в шоу рэпера Басты. Тогда на вопрос о личной жизни певица ответила, что не может говорить об этом из-за наличия контракта.

«Ну, проговорилась, видишь», — ответила на это артистка.

Несмотря на обозначенные ранее добрые намерения не касаться щепетильной темы, Собчак продолжила выяснять подробности — с кем именно у певицы контракт, не в рабском ли та находится положении. На это Лобода уже более настойчиво ответила, что не может об этом говорить.

«Я не в рабстве, я в любви», — подчеркнула она.

На дальнейшие попытки под предлогом вопроса об особенностях контракта подойти к волнующей всю страну теме, Светлана, умело маскируя раздражение, ответила ведущей, что та ей очень симпатична, но она «ничего не получит в ответ».

В итоге утомленная хитростями экс-кандидата в президенты России Лобода попросила задать ей вопрос о том, что она думает о Тилле. Когда Собчак выполнила просьбу, та ответила, что считает его изумительным, однако использовала нецензурный эквивалент этого слова.

Затем, вопреки своей воле и благодаря умению Собчак выведывать чужие секреты, знаменитость стала рассуждать о том, как здорово встретить человека, под которого можно по собственному желанию «прогнуться и быть маленькой кошечкой». В ответ на это Собчак усомнилась, что подобное желание может продлиться долго у таких как они (телеведущая имела в виду себя и певицу).

Лобода, в свою очередь, предположила, что подобный расклад вполне возможен в отношениях на расстоянии и привела в пример историю любви Владимира Высоцкого и Марины Влади, роман которых продлился 12 лет, и все эти годы они жили на две страны.

Так, по ее мнению, огромным плюсом в любви на расстоянии является то, что каждый из партнеров имеет возможность заниматься любимым делом, не увязая в совместном быту.

Собчак поддержала эти рассуждения провоцирующим высказыванием — мол, действительно удобно: «приехал, муху подарил дочери (речь идет о серебряном амулете — «Газета.Ru»), в ресторан сводил и уехал».

При упоминании дочери на лице Светланы появилось немного возмущенное выражение лица и она сложила руки в «закрытую позу», что Собчак не преминула отметить и высмеять.

Затем Лобода решила показать ведущей комнату своей старшей дочери Евы, в которой та сидела вместе с няней и читала книгу. Ведущая обратила внимание на красивое украшение в виде насекомого на шее девочки, выяснилось, что это тот самый амулет, который ей подарил Линдеманн, и дочь певицы носит его, не снимая.

Собчак стала расспрашивать девочку о том как они общаются с немецким музыкантом, нравится ли ей его музыка. Та ответила, что музыка ей очень нравится, но дальнейшие расспросы уже прервала знаменитая мама и увела из детской комнаты пытливую журналистку.

Кроме того, в этом интервью Лобода подтвердила слухи о конфликте с Сергеем Лазаревым, произошедшим несколько месяцев назад во время репетиции «Премии Муз-ТВ».

«Не знаю, что с ним случилось тогда, может сказалось то, что его номер не получилось отрепетировать и его сняли с премии, а мой — получился? — сказала певица. — Но повел он себя некрасиво. И я действительно от него отписалась в инстаграме, больше не слежу за его жизнью. Он, наверное должен, извиниться, потому что он — мужчина, я — женщина, и там было много моментов... Я думаю он жалеет о случившемся. Когда он извинится, мы снова будем общаться».