Чей «Крым»? Похитителю картины Куинджи вынесли приговор

Крымчанин Денис Чуприков был признан виновным в краже картины Архипа Куинджи «Ай Петри. Крым» из Третьяковской галереи, которую он совершил 27 января. Суд приговорил его к трем годам колонии строгого режима.

«Суд пришел к выводу, что Чуприков виновен в инкриминируемом ему деянии», — заявила судья Елена Аверченко.

Сам 31-летний обвиняемый свою вину полностью признал.

Реклама

В ходе заседания Замоскворецкого суда, которое прошло 24 сентября, Чуприков объяснил свои действия желанием «хайпануть».

«У меня появилась идея привлечь внимание, «хайпануть», начал обдумывать различные варианты. По радио я услышал о выставке в Третьяковской галерее, приехал, зашел в порядке очереди. Я зашел в зал, увидел картину и направился к ней, после начал за ней наблюдать, возникло желание привлечь внимание», — рассказал он.

По его словам, он хотел вернуть картину в музей на следующий день и в настоящий момент раскаивается в совершенном поступке.

«Я раскаиваюсь, сегодня я публично извинился перед галереей и Минкультом. Я лишь хочу сказать, что с третьего этажа галереи до выхода мимо меня прошла вся экспозиция, я нес картину, и меня никто не остановил. Если хоть кто-то задал вопрос, куда, мол, вы несете картину, я бы ее сразу же отдал», — отметил Чуприков.

Его адвокат заявил, что стоимость восстановительных работ, которые обошлись музею в 13 тысяч рублей, его клиент уже возместил, однако представитель обвинения обратилась к суду с требованием назначить мужчине в качестве наказания четыре года колонии.

«Прошу признать Чуприкова виновным в хищении представляющего особую ценность предмета, которое повлекло порчу предмета, и назначить ему наказание в виде четырех лет колонии строгого режима», — сказала она в зале суда.

При этом ранее «Коммерсантъ» писал, что сразу после задержания Чуприков по-другому объяснял похищение картины — по данным издания, он назвал причиной своего спонтанного поступка долги.

В ходе проверки, которая прошла в Третьяковской галерее после похищения картины было установлено, что мужчина смог осуществить задуманный план благодаря недостаточным мерам безопасности. Среди прочего, на картине, представленной зрителям в рамках временной экспозиции творчества Куинджи, не было размещено специальных датчиков.

Несмотря на это, директор галереи Зельфира Трегулова выдвинула альтернативную версию: «То, что произошло, это результат и одно из следствий невероятной востребованности музеев среди огромного количества людей, которые приходят в наши залы на наши выставки».

Смотрительница галереи, которая работала в зале с похищенной картиной в момент кражи, уволилась по собственному желанию. Администрация подчеркнула, что женщина не оказала противодействия Чуприкову, так как из-за особенностей своего характера «впала в оцепенение». Директор музея также признала ответственность за ошибку в подборе персонала.

«Понятно, что любой музей — это сильная, серьезная структура, в которой есть разные направления, есть заместители по определенному направлению, есть руководители служб, а есть исполнители. Это тот случай когда, я думаю, будет пройдено по всей цепочке. И будут приняты те решения, которые мы с моими коллегами в отношении тех, для кого мы являемся работодателями, примем, а Министерство культуры примет те решения, в отношении тех людей, которые являются напрямую контрактниками Министерства культуры», — сказала Трегулова.

Как сообщила главный хранитель музея Татьяна Городкова, после того, как полотно было возвращено в Третьяковскую галерею 1 февраля, его выставили под защитным стеклом, на нее был установлен отсутствовавший ранее датчик, а рама была намертво прикреплена к стене.

При этом, скандал стал причиной повышенного интереса к картине — после ее возвращения посмотреть на нее пришли сотни человек. Несмотря на это, представители галереи подчеркнули, что своими действиями Чуприков нанес урон деловой репутации музея и создал дополнительные трудности в выстраивании отношений с другими музеями и частными коллекциями.