«Оформляли завещание»: к Заворотнюк приезжал нотариус

Актриса Анастасия Заворотнюк могла составить завещание, передает «Дни.Ру» со ссылкой на источники в московской больнице, где она проходит лечение. По неподтвержденной информации, в палату к 48-летней артистке пришел нотариус. В то же время отмечается, что цель его визита неизвестна.

«Подробностей не знаю, но санитарки шептались, что в палате оформляли завещание. А поскольку Настя, как я слышал, сейчас пришла в себя и понимает, что делает, родные, насколько мне известно, и поспешили уладить бумажные формальности», — приводит слова инсайдера издание.%

Согласно закону прямыми наследниками Заворотнюк являются трое ее детей, муж и мама. Все они могут в равных долях претендовать на собственность звезды. Однако в документе знаменитость могла прописать и другие условия передачи недвижимости и финансовых активов. Также нельзя утверждать, что предметом обсуждения актрисы и нотариуса обязательно явилось завещание, например, она могла оформить доверенность или иной юридический документ.

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Ранее в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ обсудили недвижимость Заворотнюк, которая, по подсчетам экспертов, составила около 500 млн рублей. Выяснилось, что десять лет назад звезда «Моей прекрасной няни» купила две квартиры в Ялте. Одна из них предназначалась для детей. По информации, квартира Заворотнюк стоит около 20-30 млн рублей.

Кроме того, актрисе принадлежит квартира в элитном жилом комплексе Москвы, недалеко от «Мосфильма». Рыночная стоимость этого жилья оценивается в 200 млн рублей. В состав недвижимости Заворотнюк также входил трехэтажный дом площадью 900 квадратных метров в Подмосковье. Примерная стоимость этого особняка составляет 120 млн рублей. По информации СМИ, у актрисы есть несколько машин и вклады в разных банках, что в сумме оценивается в несколько сотен млн рублей.

Накануне дочь Заворотнюк Анна заявила, что ей не предлагали 15 млн рублей за участие в шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

«Ответственно заявляю, что «новость» о том, что мне предлагалась многомиллионная сумма за выступление в программе Андрея Малахова — абсолютный фейк. Ни сам Андрей Малахов, ни редакторы программы ко мне с таким предложением не обращались», — написала она в инстаграме.

Девушка назвала эту информацию фейком, а также призналась, что устала читать новости, основанные на «лжи» и «грязных сенсациях».

«Еще раз прошу журналистов относиться к фактам ответственно и не спекулировать вымышленными сенсациями. Невыносимо, когда ради хайпа используют ложь и раздувают грязную сенсацию», — заключила дочь актрисы.

По информации СМИ, редактор шоу «Прямой эфир» предложил Заворотнюк гонорар в размере 15 млн рублей за выход в студию. Согласно изданию «Дни.Ру», девушка отклонила предложение, заявив, что не нуждается в деньгах.

Впервые о госпитализации больной раком мозга актрисы сообщили 13 сентября. Отмечалось, что в одной из московских клиник Заворотнюк ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через неделю об улучшении состояния актрисы заявила ее подруга со ссылкой на пиар-директора Марину Потапову, передает сайт mk.ru.

«Директор Насти долго молчала, не отвечала ни на сообщения, ни на звонки. Сегодня наконец ответила. Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровление, причем, шансы немаленькие», — порадовалась подруга.

По ее словам, состояние Заворотнюк после комы заметно улучшилось. «Врачи обнадежили, что, возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо», — добавила она.

Новость о положительной динамике лечения подтвердил друг актрисы Сергей Майоров в студии телеканала НТВ.

«Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой. Это Настин директор. Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — рассказал Майоров.

Тогда же знакомый с ситуацией хирург-онколог предположил, что на улучшение состояния артистки повлияло грамотное лечение и антибиотики.