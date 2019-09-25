«Абсолютный фейк»: дочь Заворотнюк о предложении Малахова

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна написала в инстаграме, что ей не предлагали 15 млн рублей за участие в шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». Девушка назвала эту информацию фейком, а также призналась, что устала читать новости, основанные на «лжи» и «грязных сенсациях».

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«Ответственно заявляю, что «новость» о том, что мне предлагалась многомиллионная сумма за выступление в программе Андрея Малахова — абсолютный фейк. Ни сам Андрей Малахов, ни редакторы программы ко мне с таким предложением не обращались.

Еще раз прошу журналистов относиться к фактам ответственно и не спекулировать вымышленными сенсациями. Невыносимо, когда ради хайпа используют ложь и раздувают грязную сенсацию», — заключила дочь актрисы.

Ранее СМИ сообщали, что редактор шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» предложил Анне Заворотнюк гонорар в размере 15 млн рублей за выход в студию. Согласно изданию «Дни.Ру», девушка отклонила предложение, заявив, что не нуждается в деньгах.

Впервые о госпитализации больной раком мозга актрисы СМИ написали 13 сентября. Сообщалось, что в одной из московских клиник Заворотнюк ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через неделю об улучшении состояния актрисы заявила ее подруга со ссылкой на пиар-директора Марину Потапову, передает сайт mk.ru.

«Директор Насти долго молчала, не отвечала ни на сообщения, ни на звонки. Сегодня наконец ответила. Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровление, причем, шансы немаленькие», — порадовалась подруга

По ее словам, состояние Заворотнюк после комы заметно улучшилось. «Врачи обнадежили, что, возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо», — добавила она.

Новость о положительной динамике лечения подтвердил друг актрисы Сергей Майоров в студии телеканала НТВ.

«Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой. Это Настин директор. Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — рассказал Майоров.

Тогда же знакомый с ситуацией хирург-онколог предположил, что на улучшение состояния артистки повлияло грамотное лечение и антибиотики.

«Врачи выбрали правильный метод и сумели снять отек мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме Анастасии. Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Да, удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае. Глиобластома операбельна, правда, возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания. Но у Анастасии очень хорошие шансы», — поделился специалист.

Однако спустя три дня телеграм-канал Mash сообщил, что после трехнедельного наблюдения за 48-летней артисткой ее опухоль признали неоперабельной. Согласно источнику, теперь жизнеспособность звезды сериала «Моя прекрасная няня» будет поддерживаться исключительно с помощью лекарств. Отмечается, что в настоящее время Заворотнюк находится в стабильно тяжелом состоянии, проходя лечение в отделении терапии частной московской клиники.

Одной из причин развития онкологического заболевания Заворотнюк называют ЭКО, сделанное актрисой в 47-летнем возрасте для рождения дочери Милы. По мнению врачей, эта процедура не могла повлиять на ускорение развития глиобластомы.

Эксперты заявили, что опухоль могла прогрессировать только в том случае, если в момент проведения ЭКО она уже присутствовала в организме, но не была обнаружена.

Ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева предположила, что Заворотнюк не стоило уезжать за границу для проведения процедуры ЭКО.

«Очень часто отъезд играет злую шутку с людьми. Может быть, если бы Настя осталась в России, все было бы лучше. Может, и нет, мы не знаем. Но любви здесь точно было бы больше», — сказала Малышева.

По ее словам, в российских медицинских центрах, которые не уступают заграничным по качеству лечения, Заворотнюк могла бесплатно пройти тщательное обследование всего организма, включая мозг.