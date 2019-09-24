«Во все тяжкие», «Холодное сердце 2» и другие трейлеры недели

«Путь: Во все тяжкие. Фильм» («El Camino: A Breaking Bad Movie»), Винс Гиллиган

Компания Netflix опубликовала трейлер одной из самых ожидаемых картин года «Путь: Во все тяжкие. Фильм». Это прямое продолжение возможно лучшего сериала всех времени «Во все тяжкие». Действие ленты развернется после финала сериала. Фильм расскажет о судьбе Джесси Пинкмана, которому Уолтер Уайт перед своей смертью помог сбежать из пленения. Режиссером, сценаристом и продюсером выступил создатель «Во все тяжкие» Винс Гиллиган.

«Холодное сердце 2» («Frozen II»), Крис Бак и Дженнифер Ли — 28 ноября

На YouTube-канале Disney появился второй трейлер продолжения одного из самых кассовых мультфильмов в истории — «Холодное сердце 2» от создателей оригинала Криса Бака и Дженнифер Ли. Сиквел расскажет о дальнейших приключениях королевы Эльзы и принцессы Анны, которые решают выяснить правду о своем происхождении за пределами королевства Эренделл. Новый ролик раскрывает намного больше подробностей из жизни сестер, чем тизер и первый трейлер, которые вышли несколько месяцев назад.

«Мартин Иден» («Martin Eden»), Пьетро Марчелло

Итальянская киноадаптация знаменитого романа Джека Лондона «Мартин Иден» обзавелась первым промо-трейлером. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, после чего он был показан на фестивале в Торонто. Основой картины стал одноименный роман 1909 года, адаптированный режиссером Пьетро Марчелло под итальянскую действительность. По сюжету книги Мартин Иден изо всех сил пытается выбраться из нищеты через интенсивное самообразование, надеясь достичь места среди литературной элиты в качестве писателя и быть достойным девушки из высшего общества. Сыгравший Идена актер Лука Маринелли выиграл в Венеции приз за лучшую мужскую роль, а сама картина завоевала премию «Arca Cinemagiovani Award» за лучший итальянский фильм по версии молодежного жюри.

«Помилование» («Clemency»), Чинонье Чукву

Студия Neon показала официальный трейлер драмы «Помилование», снятой режиссером Чинонье Чукву. Премьера фильма состоялась на кинофестивале в «Сандэнс» и получила широкое признание, завоевав на конкурсе приз Большого жюри. Главная героиня картины — надзирательница в камере смертников Бернадина Уильямс (Элфри Вудард). Собираясь казнить несправедливо обвиненного заключенного, она должна противостоять психологическим и эмоциональным трудностям своей работы.

«Американский сын» («Аmerican Son»), Кенни Леон

Netflix представил тизерный трейлер к фильму «Американский сын», который появится на платформе в ноябре. Лента является адаптацией одноименной бродвейской пьесы, впервые показанной в 2018 году. «Американский сын» рассказывает о бывших супругах, которые встречаются в полицейском участке Южной Флориды для поисков пропавшего сына-подростка. Ситуация становится особенно напряженной, потому что долгое время расследование стоит на месте. Каст фильма почти полностью повторяет актерский состав бродвейского спектакля, в который вошли Керри Вашингтон, Джереми Джордан, Стивен Паскуале и Юджин Ли.

«Робо», Сарик Андреасян — 31 октября

Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала второй трейлер фильма «Робо» Сарика Андреасяна. По сюжету 12-летний Митя Привалов мечтает стать автором комиксов о супергероях, однако у родителей мальчика, инженеров-робототехников, уже есть свое видение его карьеры. Мальчик нашел друга в лице робота-спасателя Робо, сконструированного родителями. В фильме сыграли Владимир Вдовиченков, Сергей Безруков, Мария Миронова, Константин Лавроненко и Даниил Муравьев-Изотов.

«Опасная близость: Сражение при Лонгтане» («Danger Close: The Battle of Long Tan»), Крив Стендерс

Компания Saban Films выпустила американский трейлер австралийского фильма «Опасная близость: Сражение при Лонгтане» Крива Стендерса. Картина с Трэвисом Фиммелом в главной роли посвящена сражению при Лонгтане — наиболее известному столкновению с участием солдат из Австралии во время войны во Вьетнаме. В августе 1966 года двум ротам австралийцев противостояло до 2500 партизан Национального фронта освобождения Южного Вьетнама. Вместе с Фиммелом в фильме сыграли Люк Брейси, Ричард Роксбург, Даниэль Уэббер, Александр Инглэнд, Аарон Гленэйн, Николас Гамильтон и другие.

«Навряд ли» («Unlikely»), Адам Фендерсон и Джэй Фендерсон

У документального фильма «Навряд ли» студии Three Frame Media появился официальный трейлер. В октябре эта лента выйдет в некоторых кинотеатрах США и расскажет о серьезной проблеме американского образования — массовом отсеве студентов из колледжей. Как оказалось, США демонстрирует один из худших показателей количества выпускников колледжа во всем мире — менее 50% студентов, начинающих обучение, когда-либо его заканчивают. Фильм на основе интервью со специалистами и студентами был снят в городах Акрон, Атланта, Бостон и Лос-Анджелес.

Дебютный трейлер инди-вестерна «Плохая земля» вышел на YouTube-канале студии Cinedigm. В начале фильма вернувшегося с гражданской войны детектива Матиаса Бричера нанимают, чтобы выследить опаснейшего военного преступника. Бродя по Старому Западу в поисках справедливости, он встречает решительную женщину, которая оказывается сильнее, чем он мог подумать. Картина отличается внушительным актерским составом, в который вошли Кевин Макли, Мира Сорвино, Уэс Студи, Трейс Адкинс, Брюс Дерн, Джефф Фейи, Тони Тодд, Аманда Висс, Райан Келли и Джеймс Руссо.