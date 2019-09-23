«Дешево и нелепо»: автор книги о Рэмбо набросился на фильм

Американо-канадский писатель Дэвид Моррелл, автор оригинальной книги «Первая кровь» назвал «лажей» пятый фильм франшизы «Рэмбо: Последняя кровь» и признался, что ему стыдно быть к нему причастным, сообщает портал Newsweek. Отмечается, что в самом начале работы над сценарием фильма Сильвестр Сталлоне советовался с Морреллом по телефону, тогда тот рассчитывал, что создатели фильма смогут показать зрителю «одухотворенного» Рэмбо, однако вскоре общение между автором и ветераном боевиков сошло на нет.

Реклама

Сталлоне же закончил сценарий вместе с Мэтью Цирульником. Тогда в сюжете картины появилась линия, в которой Рэмбо отправляется в Мексику, чтобы спасти внучку своего друга — Габриель (Иветта Монреаль) от секс-торговцев из картеля.

«Я возненавидел этот фильм», — написал Моррелл у себя в твиттере, соглашаясь с крайне негативными отзывами о ленте. — Этот фильм — лажа. Стыжусь того, что мое имя связано с ним».

В беседе с журналистами писатель признался, что чувствовал себя «деградировавшим и очерствевшим» после того, как вышел из кинотеатра. Моррелл также посетовал на многие технические неудачи фильма, сравнив его с фильмом 1976 года с похожим сюжетом под названием «Отслеживание».

По его мнению, эта работа типична для ультра-жестоких фильмов а-ля грайндхаус 60-70-х годов. Тогда этим термином обозначался кинотеатр, показывавший в основном киноленты, которые эксплуатировали какую-либо популярную тему с целью быстро заработать. В данном случае зритель «клюет» на сенсационную рекламу и яркие постеры, тогда как само качество фильма вторично.

«Сюжеты здесь выглядят дешево, а режиссура — нелепо», — сказал Моррелл, добавив, что все в новом «Рэмбо» было сведено к карикатуре.

«Рэмбо можно назвать Джоном Смитом, и от этого фильм не изменится», — продолжил он.

В то время как первый выход Сталлоне в качестве ветерана боевых действий был достаточно близок к роману (не считая концовки фильма), в последующих частях Джон Рэмбо превратился из мрачной аллюзии посттравматического синдрома у солдат, воевавших во Вьетнаме в ура-патриотическое воплощение внешней политики эпохи Рональда Рейгана, когда Рэмбо пробивает себе путь через Вьетнам и Афганистан в фильмах «Рэмбо: Первая Кровь. Часть 2» и «Рэмбо 3».

Со своей стороны, Моррелл давно настаивал на том, что его «Первая Кровь» была о войне, в особенности о насилии во Вьетнаме, которая хлынула обратно на родину, в Америку. В идее его романа нет политики — вместо этого внимание сфокусировано на том, что Рэмбо и шериф Уилл Тизл не способны поставить себя на место друг друга и увидеть происходящее с другой перспективы.

Моррелл также говорит, что его критика не имеет ничего общего с политическими выводами, которые люди сделали из «Последней крови». Многочисленные рецензенты осудили неизбирательное убийство мексиканских злодеев, учитывая политическую атмосферу в стране, где демонизация мексиканцев занимает центральное место в политических амбициях президента Дональда Трампа.

«С разных точек зрения этот фильм неудачен, — заключил Моррелл. — Лучшее, что я могу сказать, это то, что первые две минуты были многообещающими».

Моррелл написал десятки успешных романов, в том числе грядущий «До моего пробуждения» (Before I Wake: A Story Collection). Он также является автором «Избранного» (The Chosen) — мини-сериала «Капитан Америка» из шести выпусков.

В начале августа стало известно, что Сталлоне и его «соратник» Дольф Лундгрен вновь поработают вместе, на этот раз — над многосерийной лентой. Согласно сведениям издания Deadline, Лундгрен сыграет в сериале главного героя — секретного агента, ценность которого не сравнится и с целым отрядом спецназа, плюс ко всему он является чрезвычайно талантливым переговорщиком.

В качестве шоураннера выступил режиссер и сценарист Кен Сэнзел (сериал «Нью-Йорк 22», «Убийцы на замену», «Город террора»).