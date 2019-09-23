«Опухоль неоперабельна»: новые сведения о здоровье Заворотнюк

Опухоль российской актрисы Анастасии Заворотнюк является неоперабельной, выяснили врачи после трехнедельного наблюдения за 48-летней артисткой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Согласно источнику, теперь жизнеспособность звезды сериала «Моя прекрасная няня» будет поддерживаться исключительно медикаментами. Отмечается, что в настоящее время Заворотнюк находится в стабильно тяжелом состоянии, проходя лечение в отделении терапии частной московской клиники.

При этом всего несколько дней назад, 21 сентября, журналист Сергей Майоров сообщил, что актриса перенесла вторую операцию. По информации НТВ, он также подчеркнул, что получил данные сведения от директора Заворотнюк Марины Потаповой. Передавая ее слова, он заверил, что в ситуации со здоровьем актрисы «появилась надежда на то, что все может еще обойтись».

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О подобном также заявила певица Катя Лель, поведавшая, что артистка уже перенесла операцию. «Уже была операция. Ее прооперировали. Поэтому очень хочется верить, что это все получит положительный резонанс и высшие силы дадут ей, вопреки всем прогнозам, новую жизнь», — цитирует ее «Телепрограмма».

Телеграм-канал Baza, в свою очередь, в ходе минувшей недели сообщал, что Заворотнюк не вводили в медикаментозный сон ради избавления от отека мозга, как утверждалось ранее. Из неподтвержденных данных следует, что тогда Анастасия находилась в тяжелом состоянии, однако ее жизни ничего не угрожало.

«Актриса не находилась при смерти, хотя да, она тяжело больна. Сейчас в частной клинике в Москве ей проводят курсы лучевой терапии. Заворотнюк сложно ее переносит, но переносит. Полиорганной недостаточности и параличей у нее тоже не развивалось», — подчеркивал источник.

Вместе с тем в СМИ отмечалось, что утром 19 августа заслуженную артистку России было решено перевести из реанимации в обычную палату. Согласно медику, знакомому с ситуацией, на улучшение ее состояния повлияли грамотное лечение и прием антибиотиков.

«Врачи выбрали правильный метод и сумели снять отек мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме Анастасии. Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Да, удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае», — цитировал сайт kp.ru специалиста, говорившего также об «очень хороших шансах» на выздоровление Анастасии.

Данную информацию подтверждала и ее подруга со ссылкой на пиар-директора Потапову.

«Директор Насти долго молчала, не отвечала ни на сообщения, ни на звонки. Сегодня, наконец, ответила. Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровление, причем шансы немаленькие, — цитирует ее «Московский комсомолец». — Врачи обнадежили, что, возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо».

В середине сентября в прессе появились слухи о том, что Заворотнюк, которой якобы был диагностирован рак мозга четвертой стадии, ввели в состояние искусственной комы в реанимации одной из клиник Москвы на фоне начавшегося отека.

При этом сообщения о серьезной болезни Анастасии мелькали в СМИ и до этого, однако многие считали их ложными — во многом и по той причине, что официальные представители, а также близкие артистки ситуацию либо не комментировали, либо опровергали. В результате некоторые пользователи сети даже начали предполагать, что вся эта история была выдумана самой актрисой, которая якобы таким образом хотела напомнить о себе.

Партнер Заворотнюк по «Моей прекрасной няне» Сергей Жигунов, впрочем, с подобными мнениями не соглашался.

«Я не думаю, что о таких вещах можно шутить. Настя — человек с фантазией, конечно, но не до такой степени. Не верю, что она могла сознательно запустить сплетни в интернет относительно состояния своего здоровья. Она не такая», — говорил он.