Извинения приняты: Друзь возвращается в «Что? Где? Когда?»

Советский и российский участник интеллектуальных игр Александр Друзь вернется на передачу «Что? Где? Когда?» после отстранения из-за доказанных махинаций на шоу «Кто хочет стать миллионером?». Согласно сайту телекомпании «Игра-ТВ», интеллектуал сможет вернуться в команду в начале следующего сезона.

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«Телекомпания «Игра-ТВ», учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб.

Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет. В составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семенова», — говорится в сообщении.

Первый канал также подтвердил возвращение Друзя в передачу и подчеркнул, что оставляет право решения за «Что? Где? Когда?».

«Мы с глубоким уважением относимся к создателям «Что? Где? Когда?» и во всем, что касается жизни клуба, оставляем право принятия решения за ними», — цитирует пресс-службу Первого канала ФАН.

В начале сентября генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что Друзь сможет вернуться к своей прежней деятельности только после публичного извинения перед телезрителями.

«Я думаю, что если Александр Друзь объяснится перед зрителями, вероятность его возвращения очень высока», — цитирует Эрнста ТАСС.

Магистр уже извинялся за содеянное в мае, выразив сожаление за нанесенный ущерб репутации программы «Кто хочет стать миллионером?».

«Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», — приводит его слова сайт международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?».

Интеллектуал Алесь Мухин выразил надежду на скорейшее возвращение коллеги в Нескучный сад, где находится штаб игры, передает издание «Дни.Ру».

«Не знаю, вернется ли Александр Друзь в осенней серии игр. Но все мы его очень ждем в клубе. Надо, чтобы та неприятная ситуация завершилась, закольцевалась.

Я не знаю, что случилось там на самом деле. Но поскольку Александр Абрамович мой личный друг, с которым много каши съедено и много дорог пройдено, поэтому, конечно, слова поддержки я ему сказал. И команда своей прекрасной игрой без Друзя доказала, что как коллектив она вполне работоспособна», — сказал Мухин.

Резонансная история с участием звезды «Что? Где? Когда?» произошла в середине февраля. Главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер сообщил, что 63-летний магистр пытался узнать вопросы викторины до ее начала и предложил журналисту часть денежного выигрыша.

В доказательство Бер опубликовал запись телефонного разговора со знаменитым интеллектуалом.

Сначала Друзь не реагировал на обвинения, но позже ему пришлось подтвердить, что на компрометирующей аудиозаписи действительно звучит его голос.

«Голос на записях Бера действительно мой, и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша», — сказал знаток.

По словам постоянного участника интеллектуальных игр, он был «удивлен и даже восхищен наглостью Бера», но решил какое-то время переждать и проследить, «насколько далеко может пойти этот человек».

«И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл», — заявил Друзь.

Магистр добавил, что перед участием в шоу он договорился с другим знатоком Виктором Сидневым, что они «ни за что не будут выигрывать», если узнают «слитые» Бером вопросы. По словам Друзя, именно он планировал в конце передачи рассказать о мошенничестве главреда шоу, но тот его опередил. Участники почувствовали «подставу», когда в процессе игры обнаружилось, что часть вопросов не совпадает.

«Мы просто играли на них и выигрывали. На последний вопрос, как мы с Сидневым и договаривались, мы не дали правильный ответ, хотя когда вопрос прозвучал, я понял, что правильный ответ на него мне известен, потому что по этой шахматной задаче делал вопрос для одного из турниров по «Что? Где? Когда?», — сказал интеллектуал.

В заключение Друзь все-таки извинился за содеянное и выразил желание когда-нибудь «переиграть Бера в хитрости».