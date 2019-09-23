«Семь операций»: что случилось с Михалковым

Российский режиссер Никита Михалков продолжает восстанавливаться после нескольких операций на ноге, это займет время, рассказали в пресс-службе постановщика. Согласно РИА «Новости», представители обладателя «Оскара» еще в прошлом сентябре сообщали о перенесенной Михалковым плановой операции, связанной со старой травмой.

Уже в августе 2019 года кинематографист, ставший гостем фестиваля в Крыму, появился на публике с палками для опоры, заявив, что на ноге ему были проведены семь операций.

«У меня очень серьезное восстановление, трещина в кости и занесенная инфекция. Меняли бедренный сустав и занесли ее. После этого было семь операций и 39 часов наркоза», — говорил он тогда Ura.Ru.

Реклама

При этом в октябре 2018-го — после двух перенесенных операций кряду — Михалков признавался, что для него это было «серьезным потрясением».

«Мне, к сожалению, пришлось две подряд операции делать на бедре. Ну ничего, а я иду, хромаю по Москве, но опять войду в форму. Две операции за месяц, это серьезное такое потрясение, но я в строю», — отмечал режиссер в разговоре с агентством городских новостей «Москва».

В минувшем мае 73-летний Михалков в рамках очередного выпуска программы «Бесогон» рассказал о своем отношении к популярным отечественным ток-шоу, главными темами которых являются скандалы и выяснения отношений. Согласно постановщику, по вине подобных передач зрители теряют «одно из главных качеств русского человека» — сострадание.

«Где произошел этот сбой матрицы? В чем он заключается? Исчезает одно из самых главных качеств русского человека — сострадание, жалость. Причем исчезает и то, на чем это держится — искренность. Нет, сострадание есть, конечно. Громкое, чтобы услышали. Сострадание, которое связано с тем, чтобы самому фигурировать, сострадая», — цитирует Михалкова сайт kp.ru.

Говоря об этом, он также выразил мнение, что желание «смаковать чужую грязь» стало привычным у людей: «Мы теряем возможность ужасаться мерзким поступкам людей! У нас появляется желание смаковать чужую грязь, смаковать чужую подлость, смаковать чужую непорядочность. Мы становимся теплохладными наблюдателями чужого горя, бесконечной лжи, выяснения отношений, скандалов. Мы питаемся этим. И, что самое страшное, это стало привычным».

Вместе с тем режиссер тогда заверил, что не призывает закрывать скандальные ток-шоу. Кроме того, он и сам иногда смотрит подобные передачи, дабы убедиться в том, что «всегда есть тот, кто хуже тебя».

«Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Я не призываю запретить какие-то передачи или не смотреть их. Я сам ловлю себя на мысли и ужасаюсь этому, ведь если ты пьешь кофе и по телевизору идет это, то ты смотришь туда, — признался кинематографист. — Тебе интересно, до какого дна может опуститься человек. И удовлетворение твое идет не от того, что наказано зло, а от того, что это не со мной, я то хороший! Это воспитание невероятной гордыни и безнаказанности».

В советское же время данное поведение было неприемлемым, так как человек боялся, что о нем узнают «какую-то гадость», заключил народный артист: «В советское время человек стеснялся, боялся, чтобы о нем узнали какую-то гадость, которую он совершил или сказал, А в дореволюционное время можно было попасть под пулю на дуэли за оскорбление собственного достоинства».

Немногим ранее Михалков, лауреат премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и Гран-при Каннского кинофестиваля за ленту «Утомленные солнцем», публично назвал несправедливым тот факт, что зарубежное кино собирает в России миллиарды.

«Мы слишком много денег отдаем людям, которые нас не уважают, — цитирует его ТАСС. — Нам объявляют санкции, нас пытаются нагнуть, а мы отдаем им деньги. Мне как гражданину страны обидно, что те, кто нас не уважает, собирает миллиарды в российском прокате, почему мы должны их кормить. Если посмотреть на мировой опыт, французское кино поднялось именно на дозировании зарубежного кино. Это все надо считать».