«Облила вином и столкнула с лестницы»: Собчак унизила Волочкову

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала, как телеведущая Ксения Собчак вела себя по отношению к ней на публичных мероприятиях. Много лет назад мать журналистки Людмила Нарусова просила балерину сопровождать свою дочь на светских тусовках. Однако, по словам Волочковой, Собчак относилась к ней плохо, потому что сама мечтала танцевать в балете, но не смогла осуществить свою мечту. Об этом балерина написала на сайте Teleprogramma.Pro.

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«Мне в тот момент было не до тусовок, потому что была новая работа, новые роли. При этом Ксения, появляясь на мероприятиях, всегда считала нужным устраивать скандалы в отношении меня.

Она обливала меня вином, сталкивала с лестницы. Причем это случилось на показе западного дизайнера», — пожаловалась Волочкова.

Она объяснила поведение Собчак стремлением заявить о себе публике за счет скандалов с известными людьми. Причиной нелюбви журналистки к себе она назвала исключительно зависть. Информацию о конфликте с бывшим возлюбленным Собчак — бизнесменом Вячеславом Лейбманом — балерина опровергла.

«Он ни с кем ей не изменял. Это она ему изменила. Причем не просто изменила, а стала жить с другим человеком, который потом подсадил ее на вредные привычки. Просто Ксении было выгодно сказать, что, типа, Волочкова увела у нее любимого человека», — заявила танцовщица.

Несмотря на разногласия, Собчак пригласила ее на свою свадьбу с просьбой станцевать «умирающего лебедя» во время первого поцелуя. Позднее нынешний муж Собчак, режиссер Константин Богомолов, уточнил, что этот номер будет являться своеобразным «стебом».

«В ночь перед мероприятием позвонили Костя с Ксенией, уговаривали прийти — им нужен был какой-то скандал, чтобы у события был резонанс. Решила не участвовать в этом. Посмотрите: сначала катафалк, потом загс, затем венчание, после чего торжество с накрытыми столами в траурном стиле и в финале танцы Ксении в полуголом виде.

А еще она отрывала голову лебедю с торта со словами: «Это я откручиваю голову Волочковой». Как сказала сама Людмила Нарусова, она была счастлива, что этот день закончился», — поделилась Волочкова.

И все же она передала Собчак подарок — букет с перцем в траурном стиле.

«В букете был перец, потому что у нее очень острый язык и пусть эта перчинка лучше будет в отношениях с Костей. Но в подарок привнесла кое-что и от себя — три белых розочки и белые перья. А больше не хочу иметь с Ксенией Собчак ничего общего», — сказала балерина.

Также она напомнила о неприятных последствиях интервью для YouTube-канала «Осторожно, Собчак!». Согласно балерине, журналистка позвонила ей с дружелюбным настроем и пообещала, что беседа пройдет в позитивных тонах.

«Я — человек миролюбивый, вот и согласилась на эту историю, потому что готова протянуть руку любому, даже врагу. Думала, может, она одумалась и захотела сделать действительно что-то позитивное, — сказала балерина, — Ну, а чем это закончилось, вы все знаете».

Напомним, конфликт между звездами разгорелся после интервью телеведущей в загородном доме танцовщицы. Через несколько дней после визита Собчак Волочкова рассказала, что провела для журналистки экскурсию по дому и даже сходила с ней в русскую баню. По словам балерины, после ухода съемочной группы она обнаружила в своей бане и доме несколько установленных скрытых камер с микрофонами. Также Волочкова пожаловалась на то, что, пока она переодевалась и поправляла грим, телеведущая якобы без разрешения зашла в спальню и увидела там фаллоимитатор. Информация об этой находке появилась во всех СМИ.

В связи с произошедшим балерина пришла к выводу, что Собчак «продала свою совесть» ради рейтингов на YouTube и безосновательной мести. По ее словам, недопустимо было «лазить по тумбочкам», ставить скрытые камеры и микрофоны в месте, где люди обычно находятся без одежды.