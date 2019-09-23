«Тайна печати дракона» побила «Оно 2»: что смотрят в России

Российско-китайская премьера фильма «Тайна печати дракона», как и предполагалось, оказалась самой прибыльной на минувших выходных. Аналитики прогнозировали картине старт с 220 млн рублей, но на деле она собрала 162,8 млн рублей, чего оказалось более чем достаточно для лидерства в этом рейтинге. По сюжету приключенческой ленты английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России и попадает в граничащий с ним Китай. Там он сталкивается с массой мистических существ и ситуаций, а также узнает о древней черной магии, захватившей власть. Международный каст фильма включает в себя Джеки Чана, Джейсона Флеминга, Арнольда Шварценеггера, Кристофера Фэйрбэнка, Рутгера Хауэра, Юрия Колокольникова, Павла Волю и других.

На вторых российских выходных фильм ужасов «Оно 2» соберет около 72,8 млн рублей, немного превысив ожидания прогнозистов. Продолжение одноименного хоррора 2017 года рассказывает о событиях, происходящих через 27 лет после победы над клоуном Пеннивайзом. Главные роли в «Оно 2» сыграли Джеймс Макэвой, Джессика Честейн и Билл Скарсгорд.

Фильм Лорин Скафарии «Стриптизерши» после второго уикенда проката собрал 38,3 млн рублей. Сюжет комедийной драмы с певицами Дженнифер Лопес и Карди Би в главных ролях написан по мотивам громкой статьи в New York Magazine. В материале рассказывалось о группе бывших сотрудниц стриптиз-клуба, которые собрали банду для противостояния своим бывшим клиентам.

Первые российские выходные боевика «Рэмбо: Последняя кровь» открыли его кассу со скромных 29,3 млн. Фильм является прямым продолжением «Рэмбо IV», который вышел в 2008 году и в первый уикенд заработал на 10 млн рублей больше своего последователя. По сюжету новой ленты ветеран войны во Вьетнаме Джон Рэмбо (Сильвестр Сталлоне) отправляется в Мексику для спасения украденной внучки подруги.





Новый фильм Дэнни Бойла «Yesterday» немного не оправдал надежд аналитиков и стартовал в России с 24 млн рублей. В картине рассказывается о герое, в результате аварии оказавшемся в альтернативной реальности, где никогда не существовал британский квартет The Beatles. Узнав о своем преимуществе, он использует возможность занять их место в истории и переживает как позитивные, так и негативные моменты жизни знаменитой группы.

Фантастический триллер «Комната желаний» с Ольгой Куриленко в главной роли в премьерный уикенд собрал примерно столько же — 23,8 млн рублей. Картина переносит зрителей в уединенный особняк вместе с переехавшей туда влюбленной парой. Занимаясь ремонтом старинного дома, герои находят запечатанную комнату, которая способна исполнять желания. Молодые люди начинают просить огромные суммы денег, подлинники великих полотен и роскошные наряды, и все моментально материализуется. Однако одно из желаний — требование подарить ребенка — оказывается не самым разумным.

Драма «Щегол» Джона Краули во вторые выходные проката пополнила свою кассу на 15 млн рублей. Фильм был снят по бестселлеру Донны Тартт, в 2014 году завоевавшей Пулитцеровскую премию. В нем рассказывается о 13-летнем герое Энсела Эльгорта Теодоре, чья мать в исполнении Николь Кидман погибает во время теракта в Метрополитен-музее. Загадочный умирающий старик вручает Тео редкую картину и кольцо, и мальчик становится приверженцем подпольного мира искусств.

Единственной мультипликационной премьерой недели стала китайская лента «Побег из Джунглей», собравшая 14 млн рублей. По сюжету приключенческой анимации два медведя пошли на экскурсию в пещеру и оказались в доисторическом прошлом.

Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» после седьмых выходных проката заработал 9,8 млн рублей 200 кинотеатрах. Картина о событиях лета 1969 года, когда члены банды «Семья» Чарльза Мэнсона зверски убили беременную жену режиссера Романа Поланского Шэрон Тейт, собрала в российском прокате более 1,1 млрд рублей.

Сборы мультфильма «Королевские каникулы» Кевина Джонсона в третий российский уикенд составили 9,3 млн рублей. Анимационная лента показывает приключения привыкшего к роскошной жизни песика Принца, который выходит из зоны комфорта и ищет способы выживания на улице.