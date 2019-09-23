«Чернобыль» обошел «Игру престолов»: кто взял «Эмми»

В ночь на 23 сентября по московскому времени в американском Лос-Анджелесе прошла 71-я церемония вручения престижной телевизионной премии «Эмми». Главным триумфатором мероприятия среди вещателей стал HBO, на счету которого по итогам вечера оказалось девять основных наград.

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Удивительно, но, пожалуй, один из самых фундаментальных проектов телеканала (речь, естественно, про «Игру престолов», завершившуюся минувшей весной), принес ему всего две статуэтки, имея при этом наибольшее число номинаций (14). Призы достались культовой экранизации произведения Джорджа Мартина в категориях «Лучший драматический сериал», где поверженными оказались «Лучше звоните Солу», «Телохранитель», «Убивая Еву», «Озарк», «Поза», «Наследники» и «Это мы», а также «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале» (Питер Динклэйдж, сыгравший в эпопее Тириона Ланнистера). Он, что примечательно, опередил своих коллег Алфи Аллена (Теон Грейджой) и Николая Костера-Вальдау (Джейме Ланнистер).

В то же время другое популярнейшее детище HBO — мини-шоу «Чернобыль», рассказывающее о событиях и последствиях катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году, — удостоилось трех статуэток.

Пятисерийный проект, ставший одним из главных откровений первой половины 2019-го, первенствовал в номинациях «Лучший мини-сериал», «Лучший режиссер мини-сериала, фильма или драматической программы» (Йохан Ренк) и «Лучший сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы» (Крейг Мейзин). В актерских же категориях «Чернобыль» — надо сказать, достаточно неожиданно — остался без наград вовсе: Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд и Эмили Уотсон, исполнившие в шоу роли Валерия Легасова, Бориса Щербины и Ульяны Хомюк соответственно, собственные номинации в призы превратить не сумели.

Рекордсменом вечера, в свою очередь, стал сериал «Дрянь» от Amazon, ставшего серебряным призером условной гонки каналов и стриминг-сервисов (семь основных наград). Шоу получило четыре статуэтки, победив в категориях «Лучший комедийный сериал», «Лучшая женская роль в комедийном сериале» (Фиби Уоллер-Бридж), «Лучшая режиссера комедийного сериала» (Гэрри Брэдбир) и «Лучший сценарий комедийного сериала» (Уоллер-Бридж).

Лучшим телефильмом на 71-й торжественной церемонии «Эмми», которая впервые с начала века прошла без ведущего, стало «Черное зеркало: Брандашмыг» (Netflix). Ранее Чарли Кольер, глава Fox Entertainment, вещателя мероприятия, говорил, что на такой шаг организаторы пошли, проанализировав рейтинги последнего «Оскара», менеджеры которого были вынуждены найти способ обойтись без ведущего после скандала, разгоревшегося вокруг главного кандидата на эту роль Кевина Харта из-за его неполиткорректных шуток в твиттере.

В номинации «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» равных не оказалось Билли Портеру из «Позы», тогда как в соответствующей женской категории победу одержала Джоди Комер, великолепно сыгравшая в «Убивая Еву».

Лучшим актером в комедийном сериале был признан Билл Хейдер («Барри»), в категориях за роли первого плана в мини-сериале или телефильме первенствовали Джаррель Джером и Мишель Уильямс, а призы за второй план ушли Джулии Гарнер («Озарк»), Тони Шэлубу и Алекс Борштейн (оба — «Удивительная миссис Мейзел»), Бену Уишоу («Чрезвычайно английский скандал») и Патрише Аркетт («Притворство»).

Как известно, телевизионный эквивалент «Оскара» вручается в Америке ежегодно с 1949 года. Каждый из триумфаторов «Эмми», согласно традиции, получает трехкилограммовую статуэтку в виде крылатой женщины, держащей в руках модель атома, которая сделана из сплава меди, никеля, серебра и золота. Помимо прайм-таймовой версии «Эмми», существует «дневное» подразделение премии, отмечающее главные проекты, которые показываются вне прайм-тайма американского телевидения, а также отдельно вручаются технические призы, награждение которыми прошло за неделю до главной церемонии.