«Лежит, просто умирает»: пациентка клиники о Заворотнюк

Женщина, которая представилась пациенткой одного из медицинских центров Москвы, заявила, что лежала в одной клинике с актрисой Анастасией Заворотнюк. По ее словам, врачи прекратили лечение знаменитости и занимаются исключительно поддержанием ее жизни. Об этом женщина рассказала телеканалу НТВ.

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«Ткани уже через черепушку пролазили. Четвертой степени [неразборчивая речь]», — заявила собеседница.

Она уточнила, что 14 сентября Заворотнюк частично парализовало, а через день ее якобы подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Уже 16 сентября, согласно пациентке, врачи прекратили лечение актрисы. Она также уверенно заявила, что звезда «Моей прекрасной няни» находится на грани жизни и смерти.

«Она лежит, просто умирает. Ее отключили уже, лекарства не дают — то есть она просто лежит, поддерживают ее. Искусственное дыхание, работа сердца», — сказала женщина.

Официального подтверждения правдивости слов предполагаемой пациентки нет. Двумя днями ранее появилась информация о том, что Заворотнюк, напротив, перенесла операцию, и появилась надежда на выздоровление, о чем сказал друг актрисы Сергей Майоров все тому же НТВ.

«Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой. Это Настин директор. Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — рассказал он в студии передачи телеканала.

Тем не менее, многие российские знаменитости регулярно комментируют новости о состоянии Заворотнюк и делают громкие заявления, не подкрепляя их конкретными фактами.

Недавно таким высказыванием отличился олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Коллеги спортсмена заявили, что он ради гонорара пришел в студию передачи «Пусть говорят», представившись другом Заворотнюк и ее мужа, фигуриста Петра Чернышева. Телевизионный продюсер Алина Красная рассказала сайту kp.ru, о чем спортсмен говорил в студии Первого канала.

«На шоу Ягудин заявил, что является соседом Заворотнюк и часто видел у ее дома в Крекшино «скорую», — сказала сотрудница канала.

Коллеги Ягудина заявили, что больше «руки ему не подадут». По словам олимпийского чемпиона Максима Транькова, от семьи Заворотнюк и Чернышева не поступало официальных заявлений о состоянии актрисы, поэтому он не дает комментариев.

«Думаю, вам лучше обратиться по этому вопросу к Ягудину, который любит пиариться на чужих трагедиях. Ягудин не такой уж и ближайший сосед Насти и Пети. Их дома находятся на приличном расстоянии друг от друга. И он никогда не дружил с Петей. Они скорее конкуренты, чем друзья. Многие наши ребята отказались идти на это шоу, согласился лишь Ягудин. Бог ему судья», — заключил Траньков.

Ведущая программы «Фигурвью» Елена Родина посвятила ситуации с Ягудиным большой пост в своем инстаграме. По словам блогера, фигурист никогда не был близким другом семьи Заворотнюк и Чернышева,

«Наверное, многие из вас видели Алексея Ягудина в передаче про Анастасию Заворотнюк, но не все вслушались в его слова и тем более не обдумали, что произошло. Во-первых, Алексей не является даже мало-мальски близким к семье Заворотнюк-Чернышевых.

То есть он осознанно солгал редакторам Первого канала и всей стране, тем самым плюнув в души членов семьи, которая сейчас переживает большую драму», — заявила Родина.

Журналистка также отметила, что, скорее всего, Ягудин участвовал в съемках на коммерческой основе. Она подчеркнула, что ранее его менеджер соглашался отправлять спортсмена на передачи только за деньги.

«В данных обстоятельствах это просто омерзительно, — оценила ситуация Родина, — В-третьих, за время эфира он успел прорекламировать свои гастроли в Крыму и даже уточнил город — Ялта, лишь микроскопические остатки совести не позволили ему озвучить название спектакля».

Ранее новость о состоянии Заворотнюк решились прокомментировать несколько представителей российского шоу-бизнеса. Первым информацию о госпитализации звезды «Моей прекрасной няни» подтвердил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

«Группа «Ласковый май» очень молится за Анастасию Заворотнюк. Мы вместе с семьей Насти переживаем за нее. Дай бог, чтобы все обошлось. Анастасия — прекрасный человек. Мы с ней работали, выступали вместе. Знаем ее как очень порядочную, очень заботливую, красивую, умную актрису, которая всегда все держала на своих хрупких плечах. Держись, солнце наше», — написал Разин 13 сентября.

В ответ на один из комментариев он заявил, что у актрисы диагностирована последняя стадия рака мозга. На протяжении прошлой недели Разин посвятил болезни Заворотнюк несколько больших постов.