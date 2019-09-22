«Чернобыль» против «Игры престолов»: кто получит «Эмми». LIVE

В этом году наибольшее число номинаций досталось создателям сериала HBO «Игра престолов» — он претендует на победу в 32 категориях. Проект побил рекорд по абсолютному числу номинаций, установленный 25 лет назад — в 1994 году сериал «Полиция Нью-Йорка» был представлен в 27 категориях.