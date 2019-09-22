«Чернобыль» против «Игры престолов»: кто получит «Эмми». LIVE

Еще одним волнительным событием этого вечера стала номинация Джулии Луи-Дрейфус в категории «лучшая актриса в комедийном сериале» за роль в сериале «Вице-президент». В случае победы эта статуэтка «Эмми» станет для нее девятой, что станет абсолютным рекордом премии в исполнительской категории.
В номинации «лучший драматический сериал» помимо «Игры престолов» также представлены проекты Netflix «Лучше звоните Солу», «Телохранитель», «Озарк», «Поза» и «Наследники», «Это мы» производства NBC, а также «Убивая Еву» американского подразделения BBC.
«Игра престолов» будет конкурировать с другими сериалами в ключевых номинациях — «лучший драматический сериал», «лучшая мужская роль» и «лучшая женская роль».
В этом году наибольшее число номинаций досталось создателям сериала HBO «Игра престолов» — он претендует на победу в 32 категориях. Проект побил рекорд по абсолютному числу номинаций, установленный 25 лет назад — в 1994 году сериал «Полиция Нью-Йорка» был представлен в 27 категориях.
Приветствуем вас, уважаемые читатели. Сегодня в Лос-Анджелесе состоится 71-я церемония вручения прайм-тайм премии «Эмми». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия, которое начнется в 3:00 по московскому времени.