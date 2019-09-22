«Аббатство Даунтон» и «Рэмбо»: что смотрят в США

Лидером американского бокс-офиса за 19-22 сентября стала премьера недели — историческая лента «Аббатство Даунтон». Фильм, события которого разворачиваются в первой половине прошлого столетия, является продолжением одноименного сериала — хита британского телеканала ITV. В свои первые выходное картина собрала $31 млн.

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Сценарий проекта был написан Джулианом Феллоузом, который работал над оригинальным шоу. Режиссером выступил Майкл Энглер, снявший четыре серии «Аббатства». В продолжении приняли участие Мэгги Смит, Мишель Докери, Хью Бонневиль и Лора Кармайкл. Сам сериал выходил на протяжении пяти лет — с 2010-го по 2015 год.

На второй строчке разместилась космическая драма Джеймса Грея «К звездам». Таким образом, фильм предвосхитил ожидания аналитиков, обещавших ему лишь четвертое место: еще одна новинка недели открыла кассу с $19,1 млн. По сюжету Рой Макбрайд (Брэд Питт) отправляется в космос на поиски своего отца, пропавшего много лет назад. В ленте также снялись Лив Тайлер, Томми Ли Джонс, Рут Негга, Дональд Сазерленд и Джейми Кеннеди.

Третьим финишировал один из наиболее ожидаемых боевиков этой осени — «Рэмбо: Последняя кровь» Адриана Грюнберга. В премьерный уикенд фильм заработал $17,5 млн. В прямом продолжении «Рэмбо IV», вышедшего в 2008 году, герой Сильвестра Сталлоне едет в Мексику, чтобы спасти похищенную внучку подруги.

После недельного нахождения в топ-3 американского бокс-офиса фильм Лорин Скафарии «Стриптизерши» опустился на четвертую строчку. В свои вторые выходные лента, в которой снялись Дженнифер Лопес и Карди Би, выручила еще $17 млн, приблизив домашнюю кассу к $63 млн. Сценарий комедийной драмы написан по мотивам громкой статьи в New York Magazine и рассказывает о танцовщицах элитного клуба, сколотивших банду для противостояния своим бывшим клиентам.

Триумфатор предыдущих выходных — хоррор «Оно 2» — значительно потерял в сборах, заработав в минувший уикенд лишь $15,6 млн. При этом суммарная выручка сиквела суперхита 2017 года про клоуна-убийцу Пеннивайза достигла уже $177,5 млн в американском прокате.

С большим отставанием от конкурентов — на шестом месте остановилась комедия «Хорошие мальчики». На пятой неделе проката картина довела свои домашние сборы до $75,5 млн, собрав за выходные $2,5 млн. В фильме Джина Ступницки рассказывается о приключениях трех шестиклассников, которые задались целью попасть на крутую вечеринку. Чтобы осуществить желаемое, им предстоит до возвращения родителей успеть доказать всем (и, главное, друг другу), что они уже взрослые.

В свои пятые выходные проката боевик Рика Романа Во «Падение ангела» оказался на седьмой строчке. Новая часть франшизы с Джерардом Батлером в роли американского спецагента, спасающего президента США в исполнении Моргана Фримена, по итогам уикенда принесла своему создателя $2,4 млн.

По итогам уже десятого (юбилейного!) уикенда ремейк легендарного мультфильма Disney «Король Лев» занял восьмую позицию бокс-офиса. За 19-22 сентября проект Джона Фавро потерял около 29% своих показателей по сравнению с прошлым уикендом, заработав $2,4 млн. При этом домашние сборы шоу превысили уже $535 млн.