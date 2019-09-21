Опоздание, пиво и запрет телефонов: Мадонна унизила фанатов

Поклонники певицы Мадонны были возмущены ее поведением на первом концерте тура с альбомом «Madame X». Во время выступления в Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке 61-летняя поп-дива позволила себе выйти к зрителям позже заявленного времени и в перерывах между номерами пить пиво прямо на сцене. Об этом сообщает Daily Mail.

«Извините, что заставила вас ждать сегодня вечером. У меня много париков и шестеро детей. Такого больше не повторится!» — пыталась отшучиваться Мадонна.

На протяжении всего трехчасового выступления присутствующим было запрещено доставать телефоны. Многим не понравилось отсутствие возможности сделать памятные фото с такого значимого события. Например, одна пожилая пара пожаловалась журналистам на то, что они выбрались в свет и не смогли продемонстрировать свои наряды на фотографиях в концертном зале.

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Звезда позволила сделать лишь одно исключение, предложив сфотографироваться с ней за $1000. И покупатель нашелся — фотографию с Мадонной удалось сделать только Рози О'Доннел.

«Я здесь не для того, чтобы меня любили — я здесь для того, чтобы быть свободной», — сказала певица, добавив, что запретила зрителям использование телефонов, чтобы во время выступления «смотреть им в глаза».

Очевидцы также отмечают, что исполнительница произносила со сцены некультурные выражения, пошлые намеки и острые политические шутки. Одним из жертв ее юмора стал президент США Дональд Трамп, чье мужское достоинство она назвала маленьким.

«Ребята, вы уже знаете, кто такая Мадам Икс, верно? — спросила Мадонна толпу в Бруклинской музыкальной академии, — Она наездница, глава государства, инструктор ча-ча-ча, шлюха и святая».

Во время выступления артистка привела своих троих детей на сцену, откуда семилетняя Стелла произнесла заготовленную речь в поддержку движения #MeToo.

В ходе концерта Мадонна исполнила ряд номеров из своего нового альбома, а также спела известные песни вроде «Express Yourself» и «Papa Don't Preach». При этом свежие песни звучали в полном формате, а старые были сокращены до минуты.

Концертный тур Мадонны с ее 14-м студийным альбомом «Madame X» проходит не на больших аренах и стадионах, как это было раньше, а в театрах. Первое выступление прошло в Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке 17 сентября, а последнее шоу состоится в Париже 8 марта 2020 года.

Впервые певица заявила о желании проводить менее масштабные шоу в 2017 году, обсуждая с корреспондентом BBC News свой тур с альбомом «Rebel Heart».

«Я сделала так много шоу — мировые гастроли, стадионы, спортивные арены, вы называете — сейчас я чувствую, что должна попробовать и это тоже. Мне нравится делать интимные шоу и быть в состоянии непосредственного контакта с аудиторией», — поделилась Мадонна.

Минувшим летом в беседе с New York Times она опровергла информацию о свидании с лидером США Дональдом Трампом. Певица назвала это «лживым заявлением», которое в свое время сделал один из публицистов Трампа.

По словам Мадонны, во время съемок рекламной кампании для крупного бренда в доме фотографа в курортном городе Палм-Бич в США будущий президент неоднократно ей звонил. Он якобы выяснял, все ли у нее в порядке, хорошо ли она устроилась, намекая на то, что может обеспечить ей более комфортные условия. Она не оценила заботу Трампа и назвала его слабохарактерным человеком.

«Они сверхкомпенсируют свою неуверенность. Мужчине, который уверен в самом себе, человеку, который уверен в самом себе, не нужно постоянно ходить вокруг, запугивая людей», — заявила певица.

Вместе с тем Мадонна рассказала, что голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн пытался ее соблазнить в 1991 году, когда они вместе работали над документальным фильмом «В постели с Мадонной».

«Харви переступал границы и был невероятно сексуально игрив и нахален со мной. Он был женат в то время, и я, конечно, не была заинтересована», — подчеркнула она.

Такое поведение продюсера Мадонна объяснила тем, что большинство женщин, которые с ним работали в то время, считали, что «Харви добивается этого, потому что у него так много власти, он так успешен, и все хотят с ним работать, поэтому необходимо с этим смириться».