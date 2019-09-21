Умерла звезда «Улиц разбитых фонарей»

Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» и фильма «Брат», народный артист России Игорь Шибанов скончался на 76-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает сайт Театра юных зрителей имени Александра Брянцева.

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Отмечается, что в последний раз актер выходил на сцену 14 сентября, в свой 75-й день рождения, сыграв роль Кучумова в постановке «Бешеные деньги». В субботу Шибанов собирался выступить с этим спектаклем в Краснодаре, но в день поездки у него остановилось сердце. По словам коллеги актера, народной артистки РСФСР Ирины Соколовой, ему стало плохо прямо в аэропорту Пулково у стойки регистрации. Она рассказала об этом изданию 78.Ru.

«Наклонился, схватился за живот. Его увезли на «скорой» уже в больнице у него остановилось сердце. Он должен был лететь в Краснодар, играть в спектакле «Бешеные деньги», — поделилась артистка.

Также Соколова сообщила, что церемония прощания с актером пройдет 24 сентября в Театре юных зрителей имени Александра Брянцева. Она добавила, что работала вместе с Шибановым в ТЮЗе около 50 лет.

«Игорь — любимец публики. Несмотря на то, что в последнее время почти не играл, он не потерял своей популярности. Всегда был удивительно собранный и строгий к себе, как никто другой. Играть с ним было такое удовольствие — шикарнейший партнер. Он был профессионал высшего класса, создавал этот театр и даже не думал о переходе в другой. Хотя Игоря забрали бы в любой театр с руками и ногами», — поделилась артистка.

В последнее время, по словам Соколовой, Шибанов плохо себя чувствовал, и во время празднования его дня рождения коллеги всячески подбадривали именинника и желали ему здоровья.

«Меньше недели назад мы отметили его юбилей: кричали — ты нам нужен, надо лечиться и играть. У него от этих слов заблестели глаза, но судьба решила по-другому. В последний раз он как раз в свой юбилей играл», — добавила Соколова.

Актер Игорь Шибанов был одним из главных и опытных артистов петербургского ТЮЗа. Он стал известен широкой публике благодаря ролям в фильмах «Брат», «Упырь», «Замок», «Про уродов и людей», а также в сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Опера. Хроники убойного отдела» и «Тайны следствия».

В апреле этого года скончался еще один актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» — Александр Васильев. После его смерти в сети заговорили о злом роке, который преследует артистов проекта. Согласно СМИ, за последние несколько лет ушли из жизни девять актеров сериала.

О гибели Васильева 2 апреля сообщила пресс-служба киностудии «Ленфильм». В свое время актер работал с такими отечественными режиссерами, как Александр Рогожкин, Сергей Овчаров и Константин Лопушанский. На его счету множество ролей в популярных фильмах и сериалах, включая «Особенности национальной охоты», «Агент национальной безопасности», «Черный ворон», «Нож в облаках» и «Бандитский Петербург».

В августе прошлого года не стало другой звезды «Улиц разбитых фонарей» — народного артиста России Анатолия Узденского. Актер театра «Современник» ушел из жизни 12 августа в Новосибирске в возрасте 66 лет. Согласно источнику в театре, у Узденского были проблемы с сердечно-сосудистой системой.

В июле 2018 года в возрасте 74 лет умер еще один актер популярного сериала — заслуженный артист России и профессор Красноярского института искусств Владислав Жуковский. Сообщалось, что причиной тому стала тяжелая болезнь, однако точный диагноз не уточнялся.

В июне 2018 года скончались Татьяна Малыщицкая и Юрий Ароян, также игравшие в «Улицах». О смерти заслуженной артистки России сообщили в пресс-службе Камерного театра, в котором она работала долгие годы.

Грузинского актера Юрия Арояна нашли мертвым 20 июня. По сообщению СМИ, мужчина скончался от хронических заболеваний. Они обострились после того, как Ароян сломал ногу. Соседи актера отмечали, что он злоупотреблял алкоголем.

17 апреля 2018 года из жизни ушел режиссер театра «Балтийский дом» и один из актеров сериала Владимир Тыкке, а через полторы недели после этого — советский мим Борис Агешин, сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» капитана госбезопасности Игнатьева.

В ноябре 2017 года после продолжительной болезни скончался Сергей Кудрявцев. Актер начал сниматься в кино с начала 80-х, настоящий успех пришел после сериала «Улицы разбитых фонарей».

Менее чем через месяц после гибели Кудрявцева не стало Николая Годовикова. Известно, что актер долгое время боролся с онкологическим заболеванием.