В погоне за Валерией: кто первым наберет команду на «Голосе». LIVE

На «Голосе. 60+» наставники завершают набор команд. ОНЛАЙН

На заключительной стадии слепых прослушиваний наставники Михаил Боярский, Пелагея, Валерия и Лев Лещенко должны полностью укомплектовать свои команды. Пока в отстающих идет Пелагея всего лишь с одним подопечным. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию шоу.