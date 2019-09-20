«Отказались от помощи»: что известно о состоянии Заворотнюк

Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк не станут привлекать к ее лечению внешних консультантов, передает Telegram-канал Mash. По данным источника, в самом медицинском учреждении, где проходит лечение 48-летняя знаменитость, разрешено привлекать врачей из других клиник. Свою помощь предложили несколько крупных больниц и научных центров, однако руководство больницы посоветовалось с родственниками артистки и отказалось от сторонних специалистов.

Отмечается, что на данный момент Заворотнюк находится в терапевтическом отделении. Ее состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что Заворотнюк не вводили в медикаментозный сон для избавления от отека мозга, как утверждалось ранее. Согласно неподтвержденным данным, звезда «Моей прекрасной няни» находилась на тот момент в тяжелом состоянии, но ее жизни ничего не угрожало.

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«Актриса не находилась при смерти, хотя да, она тяжело больна. Сейчас в частной клинике в Москве ей проводят курсы лучевой терапии. Заворотнюк сложно ее переносит, но переносит. Полиорганной недостаточности и параличей у нее тоже не развивалось», — отмечает источник.

По словам собеседника, с лечением Заворотнюк помогли ее друзья, не потратившие на это ни копейки. Им удалось прикрепить актрису к одной из лучших частных больниц Москвы по полису ОМС.

«Советуем коллегам осторожнее относиться к словам продюсеров, подружек и друзей семьи», — заключили модераторы канала.

Кроме того, в СМИ писали, что утром 19 августа Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. По словам знакомого с ситуацией хирурга-онколога, на улучшение состояния артистки повлияло грамотное лечение и антибиотики.

«Врачи выбрали правильный метод и сумели снять отек мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме Анастасии. Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Да, удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае», — приводит слова специалиста сайт kp.ru.

Он подчеркнул, что у Заворотнюк «очень хорошие шансы» на выздоровление.

Информацию об улучшении состояния актрисы также подтвердила ее подруга со ссылкой на пиар-директора Заворотнюк Марину Потапову.

«Директор Насти долго молчала, не отвечала ни на сообщения, ни на звонки. Сегодня наконец ответила. Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровление, причем, шансы немаленькие», — цитирует ее «Московский комсомолец».

По ее словам, состояние артистки после комы заметно улучшилось. «Врачи обнадежили, что возможно Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо», — добавила она.

На фоне огромного количества сообщений о здоровье актрисы ее дочь Анна Заворотнюк обратилась к журналистам в своем инстаграме, где резко раскритиковала их за чрезмерный интерес к здоровью своей матери. Через несколько часов после публикации она удалила свои сообщения.

«Желаю всем недоброжелателям захлебнуться своей же смесью!» — написала она.

Она также поблагодарила за поддержку коллег, друзей и поклонников и подчеркнула, что ее родственники не ведут сборов средств на лечение актрисы:

«Внимание! Никаких сборов наша семья не ведет! Хватит уже!»

Ранее сообщалось, что из-за повышенного внимания со стороны представителей СМИ у палаты Заворотнюк была организована круглосуточная охрана, так как на территорию клиники, где она находится, несколько раз пытались проникнуть съемочные группы.

«Анастасию Заворотнюк взяли под охрану — из-за активных журналистов. 48-летняя Анастасия сейчас лежит в частной элитной клинике в центре Москвы — из-за шумихи вокруг ее заболевания к ней приковано пристальное внимание репортеров. На территорию клиники несколько раз пытались проникнуть съемочные группы», — говорилось в сообщении канала Baza.

Согласно источнику, 18 сентября Заворотнюк уже находилась в сознании и дышала самостоятельно, но ее состояние продолжало оставаться тяжелым.