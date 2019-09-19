На 19 лет моложе: кем оказался тайный муж Марии Мироновой

Выяснилось, что тайный муж российской актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее 27-летнего сына Андрея Удалова, сообщает портал сайт kp.ru.

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Вот уже два года 46-летняя звезда прячет возлюбленного от посторонних глаз. Совсем недавно артистка сообщила поклонникам о том, находится в положении от мужчины, с кем обрела настоящую любовь. Миронова призналась, что этот мужчина сильно ее изменил жизнь. Теперь ей хочется хочет больше времени уделять семье, а не работе.

Актриса старается хранить свое счастье в тайне, но все же время от времени в ее блоге проскакивает фотография с фрагментами ее избранника.

Недавно прессе удалось узнать, что знаменитость оказалась замужем за Андреем Сорокой, о чем рассказала ее приятельница. Выяснилось, что супруги вместе с 2016 года, а в 2017 они даже появлялись вместе на светском мероприятии, однако тогда молодого человека спутали с сыном артистки Андреем Удаловым.

О своей беременности знаменитость сообщила общественности через инстаграм.

«Какое же это чудное время в ожидании новой жизни. Время течет так медленно, как в детстве. В начале ты волнуешься , переживаешь, хочешь поторопить, живешь в будущем, — писала она. — А потом в какой то момент начинаешь чувствовать ее, эту жизнь, она уже здесь и сейчас, она есть, бьется, хотя еще не родилась. И этот момент «здесь и сейчас» самый прекрасный и единственно настоящий».

Тогда в комментариях под ее публикациями разгорелись ожесточенные споры на две главные темы: кто отец ребенка и настоящая ли это беременность.

Некоторые комментаторы предположили, что счастливым отцом мог бы быть актер Алексей Макаров, с которым у единственной дочери легендарного Андрея Миронова несколько лет назад был роман. Другие считали, что актриса родит ребенка очень состоятельному судовладельцу из Греции.

«Отец малыша — состоятельный господин. Они вместе около пяти лет. А расписались в прошлом году. Церемонию организовали на курорте Санторини в Греции. Муж Маши имеет греческие корни и часто летает на родину. А с ним и Миронова. Он средней руки судовладелец, но по нашим понятиям очень зажиточный. Впрочем, бедных у нее и не было», — рассказал знакомый артистки в беседе с сайтом eg.ru.

Любителям конспирологии казалось, что звезда пользуется накладным животом, чтобы скрыть факт использования услуг суррогатной матери и в нужное время «как ни в чем не бывало представит всем малыша». Также высказывались предположения о том, что знаменитость воспользовалась процедурой ЭКО (Экстракорпоральное оплодотворение — «Газета.Ru»).

«К чему эти «сопли» про то, что там внутри бьется? — цитирует одного из подписчиков Мироновой издание. — В 46 лет при наличии больших денег никто сам не рожает. Да и видно же, что живот накладной».

В поддержку версии о суррогатной матери говорил снимок, который, по предположению СМИ, был опубликован на втором месяце беременности актрисы. На фото она держит в руках сигарету.

Сама Миронова в беседе с прессой категорически отрицала подобные слухи.

«Полнейшая чушь! Когда я сочту нужным рассказать, кто папа малыша, тогда и расскажу. Это не ваше дело. Можете написать, что я давно замужем. Супруг никакого отношения к кинопроизводству не имеет», — сказала она изданию «Телепрограмма».

Напомним, что в начале августа стало известно о беременности голливудской звезды украинского происхождения Миллы Йовович.

Делясь новостью со своими подписчиками в инстаграме, 43-летняя звезда «Пятого элемента» написала: «Снова беременна. После того, как я узнала об этом 13 недель назад, у меня возникли смешанные чувства, которые варьировались от абсолютного счастья до полного ужаса».

По словам актрисы, ее напугал тот факт, что она находится в том возрасте, когда с вынашивание и рождение ребенка могут сопровождаться некоторыми проблемами. К слову, своего первенца Йовович родила, когда ей было 32, а второй появился в их семье, когда ей было 39 лет.