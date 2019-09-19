«Аббатство Даунтон» и «Стриптизерши»: на что пойдут американцы

Список самых кассовых фильмов в американском прокате откроет премьера недели «Аббатство Даунтон». Полнометражная картина, являющаяся продолжением одноименного сериала, соберет $23,3 млн.

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Сценарий ленты был написан Джулианом Феллоузом, который работал над оригинальным сериалом, а режиссером фильма стал Майкл Энглер, снявший четыре серии «Аббатства». В продолжении проекта приняли участие многие известные по многосерийному фильму актеры — Мэгги Смит, Мишель Докери, Хью Бонневиль и Лора Кармайкл. Сам сериал, события которого разворачиваются в первой половине XX века в Британии, выходил на протяжении пяти лет — с 2010-го по 2015 год.

Фильм Лорин Скафарии «Стриптизерши», для которого предстоящий уикенд станет вторым, заработает $21,3 млн. Мировые звезды Дженнифер Лопес и Карди Би, сыгравшие в картине, стали отличной приманкой для зрителей. Сценарий комедийной драмы написан по мотивам громкой статьи в New York Magazine, в которой рассказывалось о группе бывших работниц стрип-клуба, сколотивших банду для противостояния своим бывшим клиентам.

Одна из наиболее ожидаемых новинок этой осени — боевик «Рэмбо: Последняя кровь» — в премьерный американский уикенд сможет выручить $21 млн. В прямом продолжении фильма «Рэмбо IV», вышедшего в 2008 году, герой Сильвестра Сталлоне едет в Мексику, чтобы спасти похищенную внучку подруги.

Космическая драма Джеймса Грея «К звездам» откроет свою американскую кассу с $17,5 млн. Звезда недавнего «Однажды в...Голливуде» Квентина Тарантино Брэд Питт сыграл в картине Роя Макбрайда, который отправляется в космос на поиски своего отца, пропавшего много лет назад. Во время своего путешествия герой Питта раскрывает секреты, которые бросают вызов природе человеческого существования. Также в фильме снялись Лив Тайлер, Томми Ли Джонс, Рут Негга, Дональд Сазерленд и Джейми Кеннеди.

Немногим меньше — $17.3 млн — на своих третьих выходных соберет хоррор «Оно 2». Продолжение одноименной картины 2017 года освещает события, происходящие через 27 лет после победы над клоуном Пеннивайзом.

В свои пятые выходные проката боевик Рика Романа Во «Падение ангела» окажется на шестом месте. Новая часть франшизы с Джерардом Батлером в роли американского спецагента, спасающего президента США в исполнении Моргана Фримена, по итогам уикенда соберет $2,8 млн.

Подростковая комедия «Хорошие мальчики» в ходе шестых для себя выходных американского проката заработает $2,7 млн. В фильме Джина Ступницки рассказывается о приключениях трех шестиклассников, которые задались целью попасть на крутую вечеринку. Чтобы осуществить желаемое, им предстоит до возвращения родителей успеть доказать всем (и, главное, друг другу), что они уже взрослые.

По итогам юбилейного десятого уикенда проката киноремейк легендарного мультфильма Disney «Король Лев» окажется восьмым в этом рейтинге. Согласно прогнозу, на ближайших выходных проект Джона Фавро потеряет 29% своих показателей по сравнению с прошлым уикендом, собрав $2,6 млн.