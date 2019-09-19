Страстный поцелуй: Барановскую застукали с солистом «Иванушек»

Ведущая ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская была замечена за страстным поцелуем с участником группы «Иванушки International» Кириллом Туриченко. Влюбленные пришли на день рождения продюсера Артема Сорокина и не смогли удержаться от демонстрации своих чувств. Соответствующий видеоролик и серия снимков были опубликованы на портале «Super.Ru».

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Снимая сидящую за столиком пару, оператор находился сзади и периодически увеличивал зум. На видео можно заметить, как Туриченко берет ладонями лицо Барановской и целует несколько раз. Телеведущая, смущаясь, с улыбкой отталкивает мужчину и озирается по сторонам.

До этого момента 34-летняя журналистка тщательно скрывала личную жизнь и развеивала слухи о новых романах. Например, не так давно она опровергла тайную свадьбу с журналистом Александром Телесовым. По словам звезды, они остаются не более чем друзьями.

«Мы просто путешествуем вместе! И еще одно маленькое уточнение: когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом. Прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду», — пообещала Барановская.

По словам ее пиар-директора Элины Калининой, с Туриченко ведущую также связывает только дружба, передает »Teleprogramma.pro».

«Это ложная информация. У них исключительно дружеские отношения», — заявила Калинина.

Впервые о возможном романе телеведущей и солиста «Иванушек» заговорили в начале этого года из-за появившихся в сети снимков. В январе 36-летний певец приглашал подругу на свой день рождения и оказывал ей знаки внимания. По слухам, Барановская даже познакомила нового возлюбленного с тремя детьми от футболиста Андрея Аршавина.

В начале сентября Барановская опубликовала в инстаграме фотографию, на которой она предстала в пышном свадебном платье. В подписи к снимку журналистка решила заинтриговать своих подписчиков словами «Coming soon...» (англ. «Скоро...» — «Газета.Ru»).

Ранее в рамках одного из интервью телеведущая озвучила свое отношение к свадьбе и семейной жизни с новым избранником.

«Хотела бы выйти замуж, тем более, что официально я замужем не была. И, конечно, я бы родила еще ребенка... Детей с избранником познакомлю, только когда пойму, что с этим мужчиной мне точно хочется создать семью. Он должен быть ответственным, в первую очередь. Сказал — сделал, пообещал — выполнил. Мне важно чувствовать себя как за каменной стеной. И, конечно, мужчина должен быть заботливым, внимательным, щедрым, интересным», — поделилась Барановская.

Певец Кирилл Туриченко пришел в группу «Иванушки International» в 2013 году вместо Олега Яковлева. Музыкант покинул коллектив ради сольной карьеры, и за четыре года записал 14 песен. В июне 2017-го Яковлев неожиданно скончался после остановки сердца из-за двусторонней пневмонии, вызванной циррозом печени.

Конфликт по поводу наследства бывшего «Иванушки» продолжается до сих пор. Весной в студии шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» жительница Зеленодольска Масхуда Минидарова объявила себя матерью умершего музыканта.

Женщина рассказала, что родила его 12 декабря 1978 года. По ее словам, при рождении Яковлев получил имя Каимов Руслан Рашидович, а в сознательном возрасте изменил официальные данные. В доказательство Минидарова продемонстрировала детские фотографии «светленького Иванушки»: мальчик с изображений оказался похожим на артиста.

Она рассказала, что в подростковом возрасте Олег (тогда еще Руслан) не ладил с ее новым мужем и после очередной ссоры сбежал из дома. По словам названной матери, 15-летний подросток бесследно исчез, и в следующий раз она увидела его уже состоявшимся артистом в клипе «Тополиный пух».

В 2000 году после концерта «Иванушек» в Казани Минидарова, наконец, встретилась с сыном.

«Подлетел, обнял крепко меня так, а сам весь дрожит. Говорю: «Скажи мне, что случилось? Как ты сюда попал? Он мне палец ко рту приложил, к уху прижался и говорит: «Ничего не говори». Я ему шепотом: «Как ты в Москве оказался?» А он так: «Сестренку поехал искать». А я ему: «Какая сестренка, у тебя только братишка?» И тут я поняла, что лишнего говорить нельзя», — поделилась Масхуда.

Также она добавила, что подавала в розыск после исчезновения сына, но это оказалось безуспешным: попав в Москву, подросток якобы переделал документы. По ее словам, в столице Яковлев всем говорил, что его мама умерла.