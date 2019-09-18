Пневмония и рак: трагичная смерть Клары Румяновой

Актриса Клара Румянова родилась в 1929 году в Ленинграде. Пережив войну и блокаду, в конце сороковых девушка отправилась в Москву поступать во ВГИК.

Конкурс был большим, абитуриенты приехали из разных уголков страны, но Румяновой повезло — она оказалась в числе тех счастливчиков, кто поступил с первой попытки. Вместе с ней на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой учились Николай Рыбников, Алла Ларионова и Вадим Захарченко.

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Трудно поверить, но в юности у актрисы, чьим голосом говорит Заяц из «Ну, погоди!», он был очень низким. На втором курсе, после поездки в колхоз, Румянова очень сильно простыла и заболела воспалением легких. После восстановления оказалось, что голос у нее полностью пропал. Обеспокоенный Герасимов отвел студентку к специалисту по лечению связок, но и он не смог ничем помочь. Оставалось только надеяться на чудо. И случилось невероятное: после нескольких месяцев молчания, голос к Румяновой полностью вернулся, но приобрел иную тембровую окраску: актриса обнаружила, что может разговаривать очень высоким голосом.

С конца 50-х предложения от режиссеров начали сыпаться на Румянову со всех сторон. Она дебютировала в эпизодической роли в фильме «Сельский врач» Герасимова. Здесь она также попробовала силы в озвучивании. В сцене, где ее героиня становится матерью, младенец должен был громко заплакать. Но к моменту дубля он уснул. Чтобы спасти ситуацию, актриса сама сымитировала детский крик.

После этого ее позвали в «Союзмультфильм», но Румянова была убеждена: не стоит растрачивать потенциал в анимации, если можно играть на большом экране. Однако в дальнейшем она так и не исполнила ни одной главной роли. Один случай из жизни вовсе стоил ей целой карьеры.

В 1954 году руководитель «Мосфильма» Иван Пырьев предложил молодой актрисе ведущую роль в своем фильме «Испытание верности». Но, едва прочитав сценарий, Румянова категорически отказалась от предложения.

«Мне не нравится ни роль, предложенная мне, ни ваш сценарий. Эта картина обречена на провал», — отрезала она. Считается, что тогда Пырьев запретил актрисе появляться на студии.

Несмотря на то, что Румяновой так и не удалось стать звездой экрана, в ее арсенале есть несколько выдающихся ролей в фильмах «Они были первыми», «Воскресение», «Время, вперед!», «Двенадцать стульев». Спустя некоторое время актриса все же согласилась попробовать себя в анимации. В 1962 году она дебютировала в озвучивании мультфильма «Чудесный сад».

С тех пор Румянова стала для многих воплощением «голоса из детства»: благодаря ей на свет появились образы героев мультфильмов «Чебурашка», «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон», «Рики-тики-тави». За три десятка лет работы на студии при участии артистки было снято более 300 мультфильмов.

Кроме того, именно Румянова исполнила такие песни, как «Что такое новый год», «Улыбка», «Облака», которые знает вся страна. В начале 80-х вышел в свет ее сборник песен «В мире много сказок», который разошелся многомиллионным тиражом.

После распада Советского Союза жизнь актрисы потерпела кардинальные изменения. Многие артисты были вынуждены приспосабливаться к новым условиям и искать другие источники выживания. Румянова всячески отказывалась от рекламный предложений и осталась верна искусству. Одна из ее последних работ — цикл пьес под названием «Имя мне — женщина» — посвящена судьбам великих соотечественниц.

Последние несколько лет жизни Румянова, не имевшая ни близких, ни родных, страдала от тяжелой болезни. У нее началась страшная аритмия, она часто падала в обморок, а также пережила клиническую смерть.

По воспоминаниям окружения актрисы, в старости она жила в нищете. Когда Румянова заболела, у нее не было денег даже на лекарство, как и возможности нанять сиделку. За артисткой ухаживала ее соседка.

Однажды, когда она пришла навестить Румянову, то обнаружила, что та лежит на полу. Ночью женщина упала с кровати, но самостоятельно подняться не смогла, так и пролежав до утра на холодном полу. После этого актриса заболела пневмонией, организм не выдержал, и ее не стало. Она не дожила до своего 75-летия один месяц. Уже после смерти выяснилось, что у нее был рак молочной железы.

Клара Румянова была похоронена на Донском кладбище. На прощании присутствовали только генеральный директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина и народный артист России Николай Бурляев.