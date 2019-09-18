«Рэмбо», «Тайна печати дракона» и другие премьеры недели

«Рэмбо: Последняя кровь» («Rambo: Last Blood»), Адриан Грюнберг

Остросюжетный боевик «Рэмбо: Последняя кровь» является прямым продолжением своего предшественника — «Рэмбо IV», вышедшего в 2008 году. Сюжет пятой части фильма культовой франшизы продолжит историю ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо (Сильвестр Сталлоне). В этот раз он отправляется в Мексику, чтобы спасти похищенную внучку подруги.

«Зеровилль» («Zeroville»), Джеймс Франко

Основой для драмы «Зеровилль» Джеймса Франко послужил одноименный роман Стивена Эриксона. Сам Франко сыграл в своем фильме главную роль — одержимого любителя кино, который отправляется в Голливуд с «кинематографической» татуировкой на голове. Также в картине играют Сет Роген и Меган Фокс. Действие «Зеровилля», как и нашумевшего «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино, происходит в 1969 году.

«Yesterday», Дэнни Бойл

Новый фильм режиссера Дэнни Бойла «Yesterday» («Вчера») рассказывает о герое, после аварии оказавшемся в альтернативной реальности, где никогда не существовала популярная британская группа The Beatles. Узнав о своем преимуществе, он в одиночку переживает как прелести, так и лишения звездной жизни знаменито квартета.

Фантастический триллер «Комната желаний» с Ольгой Куриленко в главной роли переносит зрителей в уединенный особняк вместе с переехавшей туда влюбленной парой. Занимаясь ремонтом старинного дома, герои находят запечатанную комнату, которая способна исполнять желания. Молодые люди начинают просить огромные суммы денег, подлинники великих полотен и роскошные наряды, и все моментально материализуется. Однако одно из желаний — требование подарить ребенка — оказывается не самым разумным.

«Тайна печати дракона», Олег Степченко

Российско-китайский приключенческий фильм «Тайна печати дракона» собрал в себе крайне необычный каст, состоящий из Джейсона Флеминга, Арнольда Шварценеггера, Джеки Чана, Кристофера Фэйрбэнка, Рутгера Хауэра, Юрия Колокольникова, Павла Воли и других. Главный герой фильма — английский путешественник Джонатан Грин — получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России и попадает в Китай. Там он сталкивается с массой опасных существ и ситуаций, а также узнает о древней черной магии, захватившей власть на Восточных землях.

Режиссер российской военной драмы «Сестренка» Александр Галибин показал суровую военную действительность через призму детского восприятия. Маленький мальчик Ямиль (Арслан Крымчурин) не знает жизни без войны и очень ждет возвращения отца, которого он знает только по фотографиям и письмам. Однажды в их семью попадает героиня уже широко известной юной актрисы Марты Тимофеевой — молчаливая девочка Оксана, о которой Ямилю приходится заботиться.

«Проклятие «Мэри» («Mary»), Майкл Гои

После покупки главой семьи Дэвидом яхты на аукционе он планирует запустить бизнес по морским перевозкам. Однако чем дальше яхта «Мэри» уходит в море, тем более жуткие вещи начинают происходить на борту. В новом ужастике Майкла Гои снялись Гари Олдман, Дженнифер Эспозито, Эмили Мортимер, Оуэн Тиг, Стефани Скотт, Майкл Лэндис и другие.