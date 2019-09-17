Катафалк и постмодерн: Шнуров высмеял свадьбу Собчак

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о бракосочетании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Музыкант опубликовал произведение с упоминанием «свадебного катафалка», ставшего информационным поводом для «ньюсмейкеров».

«Зритель ща пошел нестрогий», — объяснил Шнуров интерес аудитории к подобным темам.

Стоит отметить, что автор высмеивал действия новоявленных супругов и их коллег по шоу-бизнесу завуалированно: в своем стихотворении он называл только поступки звезд, не упоминая их имен. Однако несложно было догадаться, что помимо молодоженов Шнуров имел в виду актера Алексея Панина и художника Петра Павленского, прибившего свои половые органы к каменной брусчатке на Красной площади в 2013 году.

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Свадебное торжество Собчак и Богомолова состоялось в пятницу 13 сентября: чтобы соответствовать «несчастливой» дате, они прибыли ко дворцу бракосочетания на катафалке. Пугающая машина с надписью «Пока смерть не разлучит нас» колесила по Садовому кольцу с открытой задней дверью, где на месте гроба лежали эпатажные молодожены.

За явное несоблюдение правил дорожного движения полицейские оштрафовали водителя автомобиля, после чего Собчак высмеяла их в соцсети.

«А ГИБДД и правда мучает моих водителей: «Почему катафалк был открыт?» Спойлер: потому что мы дышим, — ответила бывший кандидат в президенты России, — Пока еще лежу и плохо вяжутся слова. И отдельное спасибо ДПС, которые оштрафовав, подарили нам уникальное сорокинское «ехали непристегнутые на месте гроба».

Помимо катафалка на свадьбе знаменитостей гости удивились наряду скульптора и модельера Андрея Бартенева, который был свидетелем на торжестве. Специально для этого события художник соорудил огромный костюм из воздушных шаров с женскими лицами.

«Это 19 свидетелей семейного счастья Ксении и Константина», — объяснил Бартенев, с трудом проходивший в громоздком одеянии в двери здания загса.

Следующим этапом праздника была фотосессия в центре столицы и возложение цветов к памятнику князю Владимиру.

«В Петербурге есть прекрасная традиция: молодожены возлагают цветы Медному Всаднику. И когда я спросила у мужа, а что принято у вас, в Москве? Он просто взял меня за руку, отвел к Владимиру и сказал: «Ложи сюда», — написала Собчак в инстаграме, спровоцировав волну комментариев с указанием на стилистическую ошибку.

Катафалк молодые сменили на карету и поехали на торжественный банкет. Войдя в помещение, Собчак и Богомолов страстно поцеловались и начали танцевать под песню Филиппа Киркорова «Снег».

После череды поздравлений от гостей и участия в программе мероприятия Собчак скрылась за кулисами. Через какое-то время она вышла на сцену в компании танцевальной группы, скинула пальто и, оставшись в откровенном корсете, принялась исполнять эротический танец с элементами стриптиза. Закончив представление, она пропела фразу «Войди в меня, войди в мои сны».

Позднее Собчак опубликовала в фейсбуке пост, в котором назвала свою свадьбу частью «деконструированного шапито» и «абсурдом в абсолюте». Журналистка похвалила своего мужа за режиссерские способности, благодаря которым свадьба получилась похожа на театральное представление.

«Концертный номер «Войди в меня» — это, по сути, уже такой декадентский театр», — объяснила Собчак.

По мнению телеведущей, жизнь похожа на представление, когда сложно понять, где находится грань между фантазией и реальностью.

«Это так у Оскара Уайльда. Не зря Богомолов так лихо переосмысливал писателя в своём идеальном «Идеальном муже», — сказала Собчак.

Она также прокомментировала присутствие на мероприятии разных представителей российского общества, от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова до певца Николая Баскова.

«Это тоже часть представления, часть деконструированного шапито. Пожалуй, Константин сделал свою самую уникальную (ибо сыграть все это вторым дублем или вторым составом уже невозможно) постановку», — резюмировала Собчак.

В конце она написала, что «смерть — это только начало», и отметила, что жить стоит только ради молодости, красоты и искусства.