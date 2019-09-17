Доносчики и завистники: как Меньшову запретили получать «Оскар»

Режиссерская карьера Владимира Меньшова в первую очередь ассоциируется с «Оскаром», полученным им в 1981 году за мелодраму «Москва слезам не верит». Только четыре отечественные картины за все время удостоились этой награды в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», в том числе «Война и мир» Сергея Бондарчука, советско-японская лента «Дерсу Узала» Акиры Куросавы и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова. И если в США победа означала бы большой гонорар и мировое признание, то в Советском Союзе для Меньшова все обернулось иначе.

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Премьера фильма состоялась в декабре 1979 года в кинотеатре «Звездный», а уже в феврале его транслировали по телевизору. Меньшов рассказывал, что такого шквала критики от коллег по цеху он не ожидал.

«Да такую дешевку каждый из нас может снять одной левой», — критиковали режиссера в павильонах киностудии «Мосфильм». В газетах писали, что «Москва слезам не верит» не просто дешевая мелодрама, а упадническая по духу.

А ведь картины могло и не быть. Когда в руки Меньшова попал сценарий Валентина Черных о судьбах трех провинциалок — Катерины, Антонины и Людмилы, он изначально отнесся к нему скептически. Однако, по собственным воспоминаниям, момент, в котором одна из героинь заводит будильник, ложится спать, а просыпается лишь спустя 20 лет, его заинтересовал.

Тогда Меньшов взялся за текст и начал поиск актеров. На роль Катерины пробовались и Ирина Купченко, и Маргарита Терехова, и Валентина Теличкина. В итоге она досталась Вере Алентовой — супруге кинематографиста с которой они по сей день прожили в браке уже более 50 лет.

«Этот фильм в результате перевернул всю мою жизнь, хотя сценарий мне поначалу тоже не нравился, сниматься я в нем не хотела да и Меньшова снимать отговаривала», — признавалась Алентова в интервью сайту kp.ru.

Роль возлюбленного Кати, слесаря Гошу вместо Алексея Баталова могли бы сыграть Виталий Соломин, Олег Ефремов и даже Вячеслав Тихонов.

«Я случайно увидел по телевизору старый фильм «Дорогой мой человек» с Алексеем Баталовым. И меня осенило: вот же Гоша! Баталов, к счастью, согласился — и попал «в десятку», — делился Меньшов.

О том, что фильм получил премию «Оскар», сообщили в новостях 1 апреля 1981 года. Многие, в том числе и сам Меньшов, посчитали это розыгрышем.

«Этот Оскар ничего мне не дал, проблем лишь прибавил», — говорил он о заветной статуэтке.

Режиссера даже не пустили в США, чтобы получить приз. «Я считался неблагонадежным и был невыездным», — вспоминал Меньшов. За наградой вышел атташе по культуре советского посольства. На следующий день во всех американских газетах было написано, что «Оскара» получил работник КГБ.

Позднее выяснилось, что препятствовали выезду Меньшова за границу его же коллеги, которые написали сразу два доноса.

«Почему меня не выпускали из страны? — рассуждал постановщик. — Никто не говорил причину. Начальники лишь опускали глаза: «Ну подожди, все само как-нибудь рассосется». Только спустя годы я узнал, что на меня лежало два доноса. От коллег».

Первый был написан после того, как Меньшов высказал свое недоумение по поводу снятии с должности председателя Президиума Верховного Совета СССР Николая Подгорного. Второй — после приятельского разговора, в котором он восхитился заграничными магазинами и обилием продуктов. «Этого было достаточно», — подчеркивал режиссер.

Впервые Меньшов взял статуэтку в руки лишь спустя восемь лет после победы, в 1989 году, во время первой церемонии вручения премии «Ника». Предполагалось, что за кулисами постановщик отдаст приз обратно в Госкино, где он все эти годы и хранился, но Меньшов забрал его с собой.

Несмотря на полученный «Оскар», «Москва слезам не верит» заработал в кинопрокате США вдвое меньше, чем «Утомленные солнцем», другой отечественный лауреат премии Американской киноакадемии режиссера Никиты Михалкова. Существует легенда, что американский президент Рональд Рейган перед встречей с Михаилом Горбачевым в 1985 году посмотрел картину восемь раз. Взяться за советский шлягер ему посоветовали помощники, чтобы разобраться в загадочной русской душе. На родине же Меньшова ждал огромный успех: всего за год только в СССР фильм посмотрели более 80 млн человек.