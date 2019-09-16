«Возмутительный договор!»: Трамп обрушился на Обаму и Netflix

Президент США Дональд Трамп предложил конгрессу инициировать расследование обстоятельств договора бывшего главы государства Барака Обамы с Netflix, а также сделку, которую он заключил на написание книг. Об этом Трамп написал в своем личном твиттере.

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Свою тираду американский лидер начал с жалобы на расследование комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера, которая пришла к выводу, что Трамп не находился в сговоре с Россией, чтобы одержать победу на выборах 2016 года. Хотя сам президент безусловно доволен докладом Мюллера, Трамп выразил недовольство тем, что было затрачено много времени и средств на бесполезное, по его мнению, расследование.

«Юридический комитет палаты представителей конгресса США перестал оспаривать доклад Мюллера — и это после двух долгих лет и $40 млн затраченных средств. Никаких тайных сговоров, никаких препятствий расследованию, — возмущенно написал Трамп. — И они теперь предлагают изучить вообще все сделки, которые Трамп произвел в своей жизни».

После этого Трамп предложил переключиться на персону Барака Обамы.

«У меня есть идея получше, — предложил президент. — Лучше изучите сделку Обамы по книгам или же возмутительный договор с Netflix. А потом давай взглянем на все сделки, которые производили демократы, затем на «Черную кассу конгресса». Эти расследования будут завершены очень быстро!»

В мае прошлого года Барак Обама и его супруга Мишель заключили многолетний договор со стриминговым гигантом Netflix.

«Барак Обама и Мишель Обама подписали многолетний контракт на создание фильмов и сериалов для Netflix. В их числе могут оказаться документальные ленты и сериалы, а также спецпроекты», — объявила компания.

Говоря об итогах сделки, в Netflix признались, что рады превратить сервис в дом для столь уважаемой в мире четы.

«Барак и Мишель являются одними из самых уважаемых и признанных публичных фигур в мире. Они имеют уникальные возможности для раскрытия и освещения историй людей, важных для своих сообществ и стремящихся изменить мир к лучшему, — отметил главный контент-менеджер компании Тед Сарандос. — Мы невероятно горды в связи с тем, что сумели сделать Netflix домом для их невероятных способностей рассказывать истории».

Прокомментировал сделку и сам 44-й президент Соединенных Штатов.

«Одной из простых человеческих радостей времен моей работы в качестве государственного служащего являлось общение с абсолютно разными, но очень увлекательными людьми из всех слоев общества с целью дальнейшего донесения их опыта до широкой аудитории, — заявил Обама. — Именно поэтому мы с Мишель очень рады начать сотрудничество с Netflix: мы надеемся развивать и заботиться о талантливых и вдохновляющих историях, способных продвигать идеи общего сочувствия и понимания между народами на всей планете».

Слухи о возможном союзе Обамы и Netflix впервые появились в прессе еще в марте 2018-го. Незадолго до этого экс-глава США появился в шоу Дэвида Леттермана «Мой следующий гость не нуждается в представлении», созданного все тем же стриминговым сервисом.

При этом еще изначально было известно, что если Обама все же договорится с киногигантом, он не будет использовать сотрудничество как инструмент для критики своего сменщика в Белом доме Дональда Трампа.

В июне этого года чета Обама подписала многолетний контракт со стриминговым сервисом Spotify на создание подкастов. По информации HypeBeast, соглашение подразумевает под собой коллаборацию между крупной аудио-платформой и подразделением продюсерской компании Higher Ground, основанной именитой парой. О конкретных темах подкастов на данный момент не сообщается. Известно лишь, что они будут охватывать широкий спектр направлений.

Главный контент-директор Spotify Дон Острофф, говоря о соглашении с бывшим президентом и его женой, отметил их вес в современном обществе, который, по его мнению, поможет проекту.

Сам Трамп в свое время тоже был исполнительным продюсером и ведущим собственного реалити-шоу на телеканале NBC.

Суть передачи заключалась в борьбе людей за место топ-менеджера в одной из многочисленных компаний бизнесмена. Успех шоу сделал Трампа одним из самых высокооплачиваемых представителей американского телевидения.