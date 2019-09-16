Утечка Marvel? Железный человек вернется на экран

В материале о вручении кинопремии Saturn Awards, присуждаемой Американской академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, издание Deadline упомянуло о возможном возвращении на экраны актера Роберта Дауни-младшего в образе супергероя Железного человека.

«Последний выпуск широкоэкранной саги Marvel был назван лучшей экранизацией комикса. Лебединая песнь Роберта Дауни-младшего в качестве Тони Старка, также известного под именем Железный человек, заработала ему награду как лучшему актеру за фильм «Мстители: Финал» (Дауни можно будет увидеть в роли Старка еще один раз, в приквеле Marvel «Черная вдова» в мае 2020 года)», — говорилось в статье.

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Как отмечает Screen Rant, действие «Черной вдовы» будет разворачиваться после событий фильма «Первый мститель: Противостояние», но до «Мстителей: Война бесконечности». Помимо Скарлетт Йоханссон в главной роли, в новой картине киновселенной Marvel появятся Рэйчел Вайс, Флоренс Пью, а также Дэвид Харбор в роли «советского» аналога Капитана Америки — Красного Стража.

Отмечается также, что создатели фильма специально постарались создать сценарий к «Черной вдове» таким образом, чтобы он был рассчитан на многочисленные камео и появления других персонажей вселенной Marvel. Однако ранее фамилия Дауни-младшего в связи с проектом не упоминалась.

В случае, если сообщение о возможном появлении актера в «Черной вдове» окажется правдой, ожидается, что речь будет идти как раз о камео или об эпизодическом появлении в небольшой роли.

Дауни-младшего могли также привлечь к съемкам эпизода-воспоминания. Ожидается, что приквел с Черной вдовой в главной роли не только покажет, что происходило с героиней между событиями «Первого Мстителя» и «Войны бесконечности», но и станет началом сюжетной линии, которая позволит глубже понять персонажа и раскроет детали ее биографии.

Отмечается, что для этого авторы нового фильма могли не только ввести флешбеки о тренировках героини Йоханссон в Красной Комнате, но также и дать новый взгляд на события, которые происходили с ней во время действия фильма «Железный человек 2». В частности, для этого могут использовать даже не самого Дауни-младшего, а неиспользованный материал со съемок «Первого мстителя».

Во время презентации «Черной вдовы» на Comic-Con представители Marvel продемонстрировали неиспользованный отрывок из «Первого мстителя», в котором Железный человек готовится к последней схватке с Черной вдовой перед тем, как им обоим предстоит сразиться с Зимним солдатом. В конце эпизода он говорит ей спрятаться от погони. По мнению Comic Book, в новостях о возможном появлении Железного человека в новом фильме может идти речь именно об этом коротком моменте.

После этого собравшимся продемонстрировали кадры со съемок нового проекта, из которых журналисты сделали вывод, что действие «Черной вдовы» придется на тот период, когда главная героиня скрывалась от ООН. Предполагается, что в таком случае ей могла понадобиться встреча со Старком, чтобы попросить у него о помощи.

В августе журнал Forbes опубликовал списки десяти самых высокооплачиваемых актеров и актрис года, в которые традиционно вошли Дауни-младший и Йоханссон.

«Сейчас знаменитости вроде Дауни-младшего и Йоханссон находятся в крайне выгодном положении, чтобы требовать огромные гонорары от студий, которые инвестируют сотни миллионов долларов в производство блокбастеров вроде «Мстителей», — отметил юрист Дэвид Чидекел.

Благодаря участию в съемках последней части «Мстителей», Йоханссон смогла за год заработать $56 млн (роль Черной вдовы принесла ей $35 млн из этой суммы). При этом в предыдущем году ей также удалось возглавить рейтинг благодаря фильму «Мстители: Война бесконечности».

Ее коллега по команде супергероев, Дауни-младший оказался чуть ниже в таблице самых «дорогих» актеров Голливуда, уступив Дуэйну «Скале» Джонсону и Крису Хемсворту. Тем не менее, общий доход актера за год составил 66 $млн.