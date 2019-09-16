Миллионы и квартира: кому досталось наследство Началовой

16 сентября все трое родственников певицы Юлии Началовой, включая ее дочь Веру, официально вступают в наследство. По информации бывшего пиар-менеджера усопшей Анны Исаевой, к ним перейдут авторские права на песни артистки, а также половина квартиры в столичном элитном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера» площадью 167 квадратных метров.

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При этом, как ранее рассказывал в беседе с Teleprogramma.pro друг покойной Егор Иващенко, ее наследство оценивается в 100 млн рублей.

После смерти исполнительницы в марте этого года квартира стала предметом судебных разбирательств между ее родственниками и бывшим гражданским мужем, хоккеистом Александром Фроловым. СМИ стало известно, что несколько лет назад Началова продала бывшему возлюбленному долю в апартаментах.

19 марта этого года ФАН со ссылкой на юриста Максима Сурова сообщал, что тяжбы, в которых была замешана вокалистка, будут приостановлены до вступления в наследство ближайших родственников звезды — ее дочери и родителей.

«Сейчас будет приостановка дела, до вступления в наследство, — объяснял Сурков. — У нас первые наследники — это супруг, дети и родители. Так как супруга нет, то идет дочка с родителями».

Однако, согласно Исаевой, вопрос с квартирой по-прежнему не урегулирован.

«Конечно, родителям хочется сохранить квартиру для внучки, но главная их цель — воспитать Веру, поставить на ноги, дать образование, — приводит слова пиар-менеджера сайт kp.ru. — На связь с родителями Юли Александр Фролов пока не выходил».

Известно, что жилье досталось Началовой от ее второго супруга экс-футболиста Евгения Алдонина. Позднее выяснилось, что Фролов также оказался вправе претендовать на долю квартиры, хотя в официальном браке с певицей не состоял.

После расставания с Началовой хоккеист предъявил претензии на 20 млн рублей, которые она занимала у Фролова под залог собственной квартиры. Тогда Началова заявила, что не получала денег, в результате чего последний подал заявление в суд.

По слухам, Началова якобы не хотела возвращать деньги бывшему возлюбленному — сделала себе временную прописку в Нижнем Новгороде и переоформила квартиру на юридическое лицо. Если это окажется правдой, то вопрос с наследством может иметь еще большие трудности. Так, семье певицы придется либо вернуть Фролову 20 млн рублей, либо продать квартиру и разделить деньги, или же, наоборот, сам хоккеист может самостоятельно выкупить у родственников усопшей их долю жилплощади.

Дело осложнялось и наличием в нем третьей стороны. В декабре прошлого года нижегородская компания подала иск в суд уже на обоих, предъявив свои права на квартиру. Сумма претензий со стороны компании составила более 25,8 млн рублей, которые хоккеист якобы не заплатил за приобретенную им долю в праве собственности на жилье.

«Эта история началась три месяца назад. Но она запутанная. Мне пришла повестка на заседание, но я не юрист, меня на нем не было. Я отослал своих адвокатов в Нижний Новгород. Но я не был против Юлии, не предъявлял ей никаких исков, условий и обвинений», — рассказывал Фролов в эфире программы «Пусть говорят».

В то же время адвокат спортсмена подчеркивал, что он не требует денег с наследников артистки, в том числе и от ее дочери Веры.

«Он никогда не обращался в суд с подобными претензиями. Единственный иск, который подал Александр, связан с требованием признать недействительным договор между Юлией и ''Весенними инвестициями''. Это дело никак не связано с какими-либо имущественными взысканиями в пользу Фролова с Юлии Началовой и, что особенно важно, с ее дочери Веры», — цитировал Малинина сайт kp.ru.

Согласно российскому законодательству, наследники вступают в права спустя полгода после смерти родственника. Поскольку певица была официально разведена, жилье должно достаться ее дочери.

«Если дочка вступает в наследство, то и долги на ее хрупкие плечи. А в суде ее будут представлять опекуны — отец и бабушка с дедушкой», — отмечал юрист Максим Суров..