«Еще услышим Юлин голос»: найдена неизданная песня Началовой

Бывший пиар-директор и близкая подруга певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о планах на неизданную песню артистки, обнаруженную в студии уже после ее похорон, передает сайт kp.ru.

«Этой осенью мы выпустим Юлину песню «Останься». Это удивительно: записанный хит, о котором никто не знал, нашли на студии уже после похорон. Так что Юлин голос мы еще услышим», — цитирует ее издание.

Кроме того, Исаева сообщила, что близкие исполнительницы в настоящий момент готовят сразу несколько проектов, посвященных ее памяти.

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«Мы заканчиваем работу над громким телевизионным проектом — он будет очень необычный, но подробности разглашать пока не могу, — поделилась она. — Уже написана книга о Юле — автором стала ее родная тетя по отцу Антонина Владимирова».

Что касается предстоящего биографического фильма о Началовой, режиссером которого выступил Андрей Загорский, то, по словам Исаевой, родители вокалистки своего согласия так и не дали. Сам постановщик подчеркивал, что лента под названием «Буду рядом» затронет детство артистки и ее становление на сцене, которое происходило на глазах у миллионов россиян.

«До конца этот вопрос так и не решен, — пояснила пиар-менеджер. — Ни к какому соглашению стороны не пришли, родители свое «да» так и не сказали. И если этого не произойдет, Загорский не сможет использовать музыку и ее имя Юлии. Этот фильм будет уже не о Началовой».

Отмечается, что 16 сентября все трое родственников Началовой, включая ее дочь Веру, официально вступят в наследство. По информации издания, к ним перейдут авторские права на песни знаменитости, а также половина четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Кутузовская ривьера». После смерти певицы СМИ стало известно, что несколько лет назад она продала долю в аппартаментах гражданскому мужу, хоккеисту Александру Фролову.

«Конечно, родителям хочется сохранить квартиру для внучки, но главная их цель — воспитать Веру, поставить на ноги, дать образование, — пояснила Исаева. — На связь с родителями Юли Александр Фролов пока не выходил».

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за обострения подагры, сильного скачка уровня сахара в крови и образовавшейся гангрены на ноге, поврежденной во время одной из репетиций. В телепередаче «Человек и закон», вышедшей 1 апреля, специалисты предположили, что главной ошибкой медиков было активное лечение антибиотиками, которое не смогло спасти организм с ослабленным иммунитетом.

«Лечение осложнялось пониженным иммунитетом и болезнью почек. Остановить сепсис можно антибиотиками — но при таком заболевании почек препараты одновременно спасают и убивают. Первую волну сепсиса Юля пережила. Вторая ее убила», — заявили эксперты.

Бывший лечащий врач певицы Василий Шуров назвал причиной смерти своей пациентки трагическое стечение обстоятельств. Он заявил, что состояние Началовой было крайне тяжелым и спасти ее было практически невозможно. По словам Шурова, главной причиной ряда тяжелых заболеваний звезды являлась подагра.

Также Шуров отметил, что нездоровый образ жизни привел Началову к анорексии — в сети есть видео, на котором певица признается, что в юности она сильно ограничивала себя в еде и весила 42 кг при росте 165 см. В сильном похудении артистки общественность обвиняла ее первого мужа Дмитрия Ланского, который якобы поощрял образ жизни своей возлюбленной.

Специалисты также вспомнили, что во время отношений со спортсменом Началова решилась на операцию по увеличению груди. Однако после развода с Алдониным в 2011 году она снова легла под нож хирурга для удаления силикона: оказалось, что импланты не прижились. Это спровоцировало у певицы сепсис, переросший в подагру.

Как утверждают лечащие врачи певицы, заражение крови негативно отразилось и на обмене веществ, из-за нарушения которого серьезно пострадали почки. По заявлению ревматолога Натальи Жуковой, комплекс заболеваний сопровождался регулярными недосыпами артистки, а также постоянными стрессами.