«Им уже досталось по жизни»: как Заворотнюк помогает онкобольным

Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк была введена в медикаментозный сон и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Согласно последним данным, на фоне глиобастомы у нее был диагностирован отек мозга и началось воспаление легких.

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Сейчас больная раком звезда «Моей прекрасной няни» находится в больнице, «значительно уступающей в онкологическом профиле» другим учреждениям. Частично парализованную актрису положили в посредственную клинику из-за отсутствия необходимости в специальном лечении. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Судя по всему, Заворотнюк решила скрыть от СМИ свое точное местонахождение: журналисты обзвонили все онкоцентры Москвы, ни в одном из которых ее не оказалось. Однако многие представители медучреждений отметили, что актриса не раз приезжала к ним в благотворительных целях.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» регулярно помогает онкоцентрам, благотворительным фондам и тяжелобольным детям, публикуя на личной странице в инстаграме информацию о сборе средств на лечение.

Время от времени в ее соцсети появляются анонсы предстоящих благотворительных событий и отчеты об уже сделанной работе. В одном из последний постов артистка пригласила своих подписчиков на мероприятие, посвященное конкурсу красоты одного из глянцевых журналов.

«Средства от продажи входных билетов идут на поддержку подопечных Благотворительного фонда «Анна». Мероприятие будет освещаться ведущими СМИ», — оповестила Заворотнюк.

Как можно заметить по соцсетям артистки, она на постоянной основе оказывает информационную и материальную поддержку фонду Дмитрия Нагиева «Анна». В преддверии шестилетия организации Заворотнюк сообщила о благотворительном концерте в Санкт-Петербурге и поблагодарила коллег за помощь тяжелобольному мальчику.

«Хочу выразить огромную благодарность Виктории и Антону Макарским за поддержку нашего Фонда и его инициатив. За этот концерт, который обещает быть очень теплым и душевным праздником живой музыки. Все сборы от концерта будут направлены на лечение Миши Некрасова, которому очень нужна наша помощь», — написала звезда.

Каждый год Заворотнюк участвует в сборах новогодних подарков для малышей, которые встречают праздник в детских домах и больницах. Вместе с фондом актриса разбирает письма Деду Морозу и призывает подписчиков помочь в исполнении детских желаний.

«Друзья, наступает пора волшебства и детки ждут подарки и уже написали письма Деду Морозу. Вы можете помочь им дольше верить в чудеса, ведь каждый из вас может купить то, что просят дети или можно сделать перечисления в фонд и тогда волонтеры будут закупать подарки для детей», — писала она в преддверии новогодних праздников.

Несколько лет назад в одном из интервью Заворотнюк признавалась, что тема благотворительности пришла в ее жизнь с рождением дочери.

«К жизни становится меньше претензий, меньше бессмысленных вопросов. Теперь у тебя есть ребенок на руках, и ты должен заботиться о нем! Сразу поднимается и осознается весь круг детских проблем. Да такой яркой картиной…» — сказала актриса.

Два года назад Заворотнюк сидела в составе жюри шоу «Ты супер! Танцы» на телеканале НТВ. В беседе с Letidor.ru она призналась, что испытывала трудности в оценке талантов ребят из детских домов, боясь их обидеть.

«У всех членов судейской коллегии одна проблема: как сказать, как объяснить свое решение — свою красную кнопку? Мы вынуждены ее иногда нажимать, конечно. Но ранить этих детей ты не можешь. Ты боишься, стараешься быть предельно деликатным. Каждое слово выверяешь, потому что им досталось по жизни. Уже досталось, — сказала актриса. — Как вообще можно объяснить детскую боль? Никак!

Не получается объяснить это ни себе, ни кому-либо. Но помочь можно, вот что главное. И я всегда за это: помогать, пока идет проект, помогать потом. Потому что потом это отпустить уже никак нельзя».

Сейчас у Заворотнюк трое детей: старшие Анна и Майкл были рождены в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Младшая дочь появилась в октябре прошлого года и стала первенцем для мужа актрисы, фигуриста Петра Чернышева. Пара не разглашала информацию о появлении дочери до марта 2018-го, передает «Стархит».

«После выписки сын брал маленькую на руки и бубнил своим низким голосом главы из учебника по римскому праву. Она замирала брошкой на груди и внимательно его слушала. А Аня была в Америке и вернулась, когда малышке было без малого три месяца. Я даже хотела с Милой встретить ее в аэропорту, но пожалела ребенка. Аня влетела в дом с вопросом: «Где?». Взяла кроху на руки, гладила ее, плакала», — говорила Заворотнюк.

Актриса признавалась, что с появлением третьего ребенка испытала истинное счастье.

«У меня трое таких разных детей! И когда я держу на руках маленькую Милу, я вижу в ней и Аню, и Майкла, это какой-то невероятный дар», — сказала Заворотнюк.

После проведения процедуры ЭКО и родов актриса начала пропускать спектакли, перестала выходить в свет и не посетила важное для ее дочери событие — открытие собственного шоурума. Как оказалось, в это время Заворотнюк проходила курс химиотерапии в Польше.