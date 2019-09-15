«Там слушать нечего»: Лоза раскритиковал Билли Айлиш

Российский музыкант и композитор Юрий Лоза признался, что его раздражает популярность американской певицы Билли Айлиш, собравшей 15-тысячную аудиторию на выступлении в Москве. Исполнитель считает, что 17-летняя звезда не заслужила такой «шумихи» вокруг своей персоны, пишет сайт kp.ru.

«Кто вообще такая Билли Айлиш? То Монеточка, то теперь она, ну дали ей какие-то песенки, вот она их прошептала. И дальше что?» — возмутился Лоза.

Он также не оценил появление Айлиш в популярном шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. По словам Лозы, телеведущий Иван Ургант просто скопировал американское шоу, которое ничего из себя не представляет.

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«Да кто такой Ургант вообще, тоже мне нашли авторитета? Он ведет американскую передачу, ее купили полностью у америкосов. Пишут каждый день, кого позвать и что говорить. Получается, в американской передаче ведущий спрашивает у американской певицы, что она поет. Ну и чего тут обсуждать?» — задался вопросом музыкант.

Факт молниеносной скупки билетов на концерт Айлиш в Москве также не произвел на Лозу впечатления.

«Да мало ли на кого скупали билеты на пятнадцать минут! Я вам сотню примеров приведу. На футбольные матчи скупают, на бои без правил скупают за пятнадцать минут. Неужели каждый раз, когда скупают билеты, мы должны это обсуждать? Это естественный вообще процесс», — сказал музыкант.

Он объяснил популярность певицы «стадным эффектом» молодых людей, которые стремятся поддерживать популярные тренды, чтобы не стать «белой вороной».

«Если вы как человек захотите быть оригинальным, самобытным — то вы не будете модным. А если хотите быть как все — наденьте то, что носят все. Все разорвали штаны на ж... — и вы разорвите, хотя вам это совершенно не нужно.

Это мода так устроена — специально развивать стадный инстинкт в молодежной среде: «Ах, все слушают Билли Айлиш! Ах, как можно не слушать Билли Айлиш?» — сказал Лоза и от себя добавил, что «там слушать нечего».

После выступления в Москве Айлиш стала гостьей вечернего шоу Ивана Урганта на Первом канале. Запись выпуска, в котором приняла участие 17-летняя суперзвезда, доступна на YouTube.

Во время передачи американская певица забралась с ногами на кресло, и Ургант подыграл ей, сев на стол ведущего. Он также сообщил девушке, что российские фанаты сокращенно называют ее «беляш», и подарил книгу рецептов выпечки. Когда артистке перевели шутку, она искренне засмеялась. Также во время передачи хит Айлиш «Bad Guy» был исполнен русским народным оркестром.

Ранее Лоза в интервью изданию «Вечерняя Москва» заявил, что появление его песен на радио могло бы разорить певца Филлипа Киркорова. Музыкант рассказал, что в начале 2000-х написал песню про новый год, которой ни разу не удалось попасть в новогодний эфир.

«Я приезжаю, говорю: ребята, включите меня, хорошая же новогодняя песня, все говорят — охренительная. Но мне редактор говорит: что я могу сделать? Если я тебя суну, я же должен кого-то выкинуть. Если Киркоров узнает, что у него будет не 20 песен, а 19, ты можешь представить себе уровень истерики из-за того, что какого-то Лозу включат? Он уже перья поменял, он уже костюмы пошил, и вдруг ему говорят, что будет песен только 19», — поделился Лоза.

По словам музыканта, редактор назвал его «взрослым мальчиком» и посоветовал написать песню, книгу, пьесу или сценарий, отметив, что артисты вроде Киркорова якобы сильно пострадают, если их композиции перестанут транслировать.

«Ты все можешь, ты музыкант, ты встанешь в переходе, тебе подадут. А если я их сейчас перестану показывать, что им, вставать в очередь за бесплатным супом?» — процитировал некого сотрудника телевидения Лоза.

Кроме того, в ходе беседы с журналистом издания композитор пояснил природу своих сенсационных высказываний. По словам Лозы, чаще всего его громкие заявления являются просто вырванными из контекста фразами.