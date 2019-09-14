«Все время звал»: как Борис Химичев боролся с раком

В год поступления Бориса Химичева в класс Павла Массальского при школе-студии МХАТ его окончил Владимир Высоцкий, а четырьмя годами раньше — другая легенда советского театра и кино, будущая жена Химичева актриса Татьяна Доронина.

«Она блистала уже в училище, и Массальский о ней говорил часто — ставил нам, нерадивым, в пример. Очевидно, мой интерес к Дорониной возник уже в годы студенчества и в какой-то мере предопределил наши будущие отношения», — рассказывал Химичев.

По словам самого актера, он был нелюдимым и сумрачным, одевался бедно и внешнего вида стеснялся, пока не начал работать и на гонорары не обновил гардероб.

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«Ловеласом же я никогда не был — слишком крепко во мне сидело патриархальное деревенское воспитание: если сблизился с женщиной — женись. Кстати, и все мои многочисленные браки — от серьезного подхода. Для меня вообще познакомиться с женщиной долгое время было проблемой», — говорил он в интервью «Каравану историй».

Химичев с Дорониной познакомились на площадке «Мосфильма», куда актер приехал по приглашению пройти пробы на съемки в фильме «Еще раз про любовь». На тот момент у него было несколько эпизодических ролей в кино и небольшой театральный репертуар, в то время как Доронина уже снялась в таких хитах проката, как «Старшая сестра» и «Три тополя на плющихе».

«Приезжаю на «Мосфильм», проводят меня в гримерную — пред ясные очи Татьяны Васильевны... И таким взглядом она меня смерила с ног до головы! — снисходительно-небрежно, менторски, оценивающе... Вышел я из гримерной с горящими щеками и говорю помрежу: «Передайте мадам, что я не только играть с ней, но и пробоваться на эту роль не стану...» Хотя уже тогда она мне очень нравилась, да и сниматься в кино сильно хотелось», — вспоминал он.

В итоге главную роль, на которую пробовался Химичев, получил Александр Лазарев. Позднее, уже в годы семейной жизни, Химичев и Доронина снялись вместе в фильме «На ясный огонь», где актриса исполняла песни Булата Окуджавы. Однако следующая их встреча произошла в театре Маяковского, куда звезда советского кино перешла из МХАТа.

«Судьба постаралась свести нас, сделав любовниками в спектакле «Да здравствует королева. Виват!» Правда, по ходу спектакля «постельных» сцен у нас не было — я только руку целовал королеве, опустившись на одно колено. Но, скажу вам, делал это страстно и с удовольствием», — рассказывал актер.

В тот момент Доронина была свободна после развода с Эдвардом Радзинским. Ее отношения с Химичевым завязались во время гастролей в Новосибирске, по возвращении из которых в Москву они расписались.

«В 73-м было нам обоим по сорок лет, у каждого за плечами определенный семейный опыт, потому шумную «комсомольскую свадьбу» устраивать не стали», — описывал он это событие.

В браке часто возникали ссоры, так как супруги оказались «людьми норовистыми, достаточно конфликтными и очень вспыльчивыми». Иногда после скандала было трудно установить его повод.

«Однажды сервиз на шесть персон грохнули. Единственное, чем Татьяна не могла в меня запустить, — это книга. А меня художественная литература не останавливала — я мог», — признавался Химичев.

Одной из постоянных причин конфликтов между супругами было нежелание Дорониной рожать, так как «беременность и роды не совмещались с ее творческими планами». Постепенно отношения подошли к критической точке:

«Все это копилось, копилось... И вдруг однажды мы оба поняли: все, надо разбегаться...

Прожив в браке пять лет, мы официально расторгли свои отношения — по взаимному согласию и, как говорится, без имущественных претензий друг к другу».

По словам Химичева, выходя за него замуж, Доронина «явно шла от противного», так как выбрала «грубоватого и резкого» супруга после «рафинированного и жеманного» Радзинского.

Химичев умер в сентябре 2014 года на своей даче. По словам близких, его состояние сильно ухудшилось после смерти последней жены — Галины Сизовой. Его здоровье подкосил инфаркт, а в июне врачи поставили диагноз — опухоль головного мозга.

«Папа мужественный очень — он до последнего дня сам даже ходил, а потом в один миг силы его оставили. Последние три дня он все время звал: «Галя, Галя, ты пришла? Я к тебе иду!» — рассказывала его дочь сайту kp.ru.

Химичева похоронили на Химкинском кладбище 17 сентября, прощание с ним прошло в Доме кино по просьбе родственников.