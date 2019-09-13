Боярский и Валерия: что покажут новые наставники «Голоса». LIVE

Компанию Михаилу Боярскому составит народная артистка России, певица Валерия, которая назвала «потрясающим» то, что проект дает возможность творчески реализовать себя людям старшего возраста.
«Я полагаю, что это просто люди, которые смогут подарить слушателям свою душу, потому что певцов огромное количество. Я всегда ориентировался на Утесова, Талькова, то есть на людей, которые не заканчивали консерваторий, но их песни доходят до сердца», — прокомментировал Боярский свое участие в шоу в интервью Nation News.
Одним из новых наставников второго сезона «Голос 60+» станет певец, актер театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Боярский. Он отметил, что съемки в передаче были для него волнительным процессом, так как он связан с судьбой конкурсантов.
В этом сезоне также наполовину обновилась также и команда наставников – талант участников прослушиваний по прежнему будут оценивать певица Пелагея и народный артист РСФСР Лев Лещенко, но к ним присоединятся еще две большие эстрадные звезды.
После скандала с финальным голосованием проекта «Голос. Дети» руководство телеканала приняло решение обновить систему голосования. Новый механизм будет представлен зрителям в конце программы.
Добрый вечер! Ровно через час на Первом канале начнется первый выпуск второго сезона проекта «Голос. 60+», на котором зрители определят победителя. «Газет.Ru» будет следить за эфиром в режиме онлайн.