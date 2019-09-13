Боярский и Валерия: что покажут новые наставники «Голоса». LIVE

«Я полагаю, что это просто люди, которые смогут подарить слушателям свою душу, потому что певцов огромное количество. Я всегда ориентировался на Утесова, Талькова, то есть на людей, которые не заканчивали консерваторий, но их песни доходят до сердца», — прокомментировал Боярский свое участие в шоу в интервью Nation News.