Боярский и Валерия: что покажут новые наставники «Голоса». LIVE

Онлайн-трансляция первого выпуска второго сезона «Голос. 60+»

Стартует второй сезон вокального проекта «Голос. 60+» для участников старше 60 лет. К уже опытным наставникам Льву Лещенко и Пелагее присоединились «новички» Валерия и Михаил Боярский. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Трансляция
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21:10

Компанию Михаилу Боярскому составит народная артистка России, певица Валерия, которая назвала «потрясающим» то, что проект дает возможность творчески реализовать себя людям старшего возраста.

21:00

«Я полагаю, что это просто люди, которые смогут подарить слушателям свою душу, потому что певцов огромное количество. Я всегда ориентировался на Утесова, Талькова, то есть на людей, которые не заканчивали консерваторий, но их песни доходят до сердца», — прокомментировал Боярский свое участие в шоу в интервью Nation News.

20:55

Одним из новых наставников второго сезона «Голос 60+» станет певец, актер театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Боярский. Он отметил, что съемки в передаче были для него волнительным процессом, так как он связан с судьбой конкурсантов.

20:45

В этом сезоне также наполовину обновилась также и команда наставников – талант участников прослушиваний по прежнему будут оценивать певица Пелагея и народный артист РСФСР Лев Лещенко, но к ним присоединятся еще две большие эстрадные звезды.

20:35

После скандала с финальным голосованием проекта «Голос. Дети» руководство телеканала приняло решение обновить систему голосования. Новый механизм будет представлен зрителям в конце программы.

20:30

Добрый вечер! Ровно через час на Первом канале начнется первый выпуск второго сезона проекта «Голос. 60+», на котором зрители определят победителя. «Газет.Ru» будет следить за эфиром в режиме онлайн.