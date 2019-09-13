Война барда: как Розенбаум борется с раком

В пятницу, 13 сентября отметил свой 68-й день рождения народный артист России Александр Розенбаум. Музыкант недавно перенес операцию по удалению опухоли и был выписан из больницы всего за два дня до важной даты.

Знаменитый автор-песенник родился в 1951 году в семье медиков. Началом его карьеры принято считать цикл, вдохновленный «Одесскими рассказами» Исаака Бабеля. Записывать композиции барду помогали артисты из музыкального коллектива «Брат­­­ья Жемчужные». В 1980-м он окончательно определился с выбором своего пути и ушел на эстраду.

Тогда же исполнитель записал джазовую композицию «Вальс-бостон», которая впоследствии стала его визитной карточкой. Розенбаум вспоминал, что на ее создание ушло очень мало времени, он сочинил ее буквально за одно утро, когда на него нахлынуло осеннее настроение. Первым «Вальс» довелось услышать музыкантам рок-группы «Пульс», в которой он в то время играл.

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В начале нулевых Розенбаум был окончательно признан на государственном уровне. В 1996 году ему присвоили звание заслуженного артиста России (а спустя пять лет — народного), кроме того, позже ему дали звание полковника медицинской службы.

В 2003 году Розенбаум вошел в состав депутатов Государственной думы, где, в частности, сделал свой вклад в разработку закона против фонограмм. В своих интервью он часто подчеркивал, что сам всегда выступает «живьем», и, хотя не видит смысла бороться с «фанерой», считает необходимым, чтобы слушатель был предупрежден о том, что ему предстоит услышать. В дискографии музыканта около 30 альбомов. Он также является лауреатом десяти премий «Шансон года» и трех «Золотых граммофонов».

К своему дню рождения Розенбаум подошел не в лучшей форме. Незадолго до знаменательной даты он был прооперирован в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. Петра Герцена.

«У Розенбаума был диагностирован рак. Операцию по удалению опухоли он перенес успешно», — пояснил источник агентства городских новостей «Москва».

Еще в начале сентября телеграм-канал Baza писал об экстренной госпитализации артиста. Тогда, согласно сведениям издания, певец находился в реанимации в тяжелом состоянии. Ему была проведена хирургическая операция, которая длилась несколько часов. По словам врачей, она тогда завершилась успешно. Других подробностей относительно самочувствия артиста не раскрывалось. Вскоре сам артист рассказал о том, что находится в больнице под присмотром хороших докторов, и заверил, что «все будет замечательно». Позже продюсер музыканта сообщила, что он перенес плановую операцию, которая никак не повлияет на концертный график.

Отметим, что слухи о болезни Розенбаума появились в июле прошлого года, когда народный артист СССР Иосиф Кобзон в эфире программы «Пусть говорят» рассказал о коллеге, у которого обнаружили рак.

В ходе программы он посоветовал всем страдающим от этого страшного недуга обратиться в одну из клиник, в которой он и сам регулярно проходил обследование.

«Не кажется ли вам странным, что интеллектуальных, известных людей так часто убивает онкология?» — задался тогда вопросом певец.

Через некоторое время после этого Розенбаум опроверг сообщения о диагностированной у него болезни, подчеркнув, что прекрасно себя чувствует.

«Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу», — написал он у себя в блоге.

За некоторое время до начала слухов о болезни, в прессе писали о том, что музыкант спас человека на борту авиалайнера. Согласно сведениям РИА «Новости», Розенбаум смог оказать медицинскую помощь пассажирке самолета, который следовал рейсом Москва — Симферополь. Девушка рассказала о том, что она живет с пороком сердца, в связи с чем ей нельзя сильно нервничать, однако перед полетом с ней приключилась стрессовая ситуация.

Она точно не запомнила, как именно артист оказал ей первую медицинскую помощь, и не сразу поняла, кто перед ней находится. Однако, по ее словам, музыкант, первое образование которого — медицинское, до приземления самолета следил за ее состоянием.

«Это мой спаситель. Еще пригласил на свой концерт. Замечательный мужчина, человек. Я счастлива, что в тот момент он оказался на борту и смог все оперативно сделать», — сказала она.