По следам Малахова: Собчак станет ведущей «Пусть говорят»?

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу «Пусть говорят», сообщает телеграм-канал Baza. На этой должности телеведущая может сменить Дмитрия Борисова, который, в свою очередь, заменил скандального журналиста Андрея Малахова после того, как тот покинул Первый канал.

«Это награда за правильное и активное участие в политической жизни страны в последние годы», — рассказал инсайдер о назначении Собчак.

Стоит отметить, что в настоящий момент внимание общественности приковано к личной жизни журналистки. Совсем недавно прошедшая через бракоразводный процесс с актером Максимом Виторганом Ксения вновь связала себя узами брака.

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В пятницу, 13 сентября, состоялась свадьба Собчак и ее возлюбленного — театрального режиссера Константина Богомолова. Молодожены прибыли в Грибоедовский ЗАГС. К зданию подъехал черный катафалк, украшенный красными цветами. На нем была размещена надпись «Пока смерть не разлучит нас». Собчак и Богомолов вышли из автомобиля и, держась за руки, проследовали в здание.

Долгое время знаменитости не подтверждали слухи о событии и только за два дня до него перестали томить общественность. Журналистка раскрыла подробности грядущего мероприятия в интервью изданию Tatler.

«Хочется просто праздника, дурацкого, как Дед Мороз с ватной бородой, а ты на табуретке читаешь стишок. Больше меня в этой стране свадеб провел только Иван Ургант. Вот и вмещу все свое знание хоть куда-то. Устрою себе и всем детскую радость», — рассказала она.

Тогда же она рассказала о планах после официальной части мероприятия отправиться в церковь на обряд венчания.

«Это очень красивая традиция. Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды — это, что навсегда останется в памяти», — сказала Ксения.

Вместе с тем, звезда выразила опасения о том, что может «не справиться» со вторым браком, поскольку это «совсем не ее история».

«Я всегда высокомерно говорила в узком кругу, что не понимаю, в чем идея жить с известным и талантливым мужиком. Это же бесконечный геморрой. Если бы мне сказали: «Ксюша, а не хочешь ли ты пожить с гением?» — я бы ответила: «Заберите любые бриллианты, только избавьте меня от этой судьбы». Но вот я влюбилась», — призналась Собчак.

При этом она отметила, что это чувство «пришло само», и предположила, что их будущая семейная жизнь не будет простой.

«Потому что мне, конечно, хочется, чтобы рядом была нянечка, которая бы меня холила и лелеяла. А тут я выполняю несвойственную себе роль. С другой стороны, вот я сижу на спектакле «Гаргантюа и Пантагрюэль» <…> и у меня слезы в глазах. И трепет от того, что дорогой мне человек может такое создать», — сказала она.

По словам журналистки, она «не желала», чтобы события в ее жизни развивались именно так, однако не смогла устоять, поскольку «любовь невозможно контролировать».

«У меня был период, когда я честно старалась. Но как только ты запрещаешь себе о чем-то думать, собираешь волю в кулак, становится еще хуже. Потому что ты начинаешь думать об этом маниакально. Как о розовом слоне», — сказала Собчак.

Говоря о знакомстве с Богомоловым, она рассказала, что около пяти лет назад брала у него интервью, во время которого пришла к выводу, что он «скучный, но умный». Их отношения начались после второго интервью, когда они пили кофе в Санкт-Петербурге.

«Одно могу сказать: когда стало понятно, что между нами с Костей нечто большее, чем дружеская переписка, я сразу сказала обо всем Максиму Виторгану. Он знал обо все очень давно, задолго до телеграм-каналов», — призналась журналистка.

Знаменитость также сказала, что ее бывший супруг видел спектакли ее будущего мужа.

«Максим часто был на спектаклях Константина, и я тоже. Мы тогда совсем не общались с Костей, и вот он нас пригласил. Помню, я еще спросила: «Это точно?» Константин говорит: «Точно». Мы приходим в театр, а билетов нет. Я подумала: «Ну что за необязательный человек!» — вспомнила Собчак.

Собчак также призналась, что желает счастья Виторгану и его новой возлюбленной Нино Нинидзе, и рассказала, что Богомолов, как и Нинидзе, уже знаком с их общим сыном Платоном.

«У Платона есть папа. Он его обожает. Есть мама. Наша задача — его вместе воспитывать. Ребенок свободно перемещается от папы к маме. Вот сейчас они поедут отдыхать с Максимом и Нино. Это и есть здоровая ситуация», — заверила она.