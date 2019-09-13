Плейлист недели: Jpegmafia, Pixies и Чарли XCX

Jpegmafia — «Beta Male Strategies»

29-летний рэпер и продюсер из Балтимора Баррингтон Девон Хендрикс, выступающий под псевдонимом Jpegmafia, на новом альбоме «All My Heroes Are Cornballs» еще больше ударился в экспериментал. После нойзового «Veteran», поставившего его в один ряд с Death Grips, артист вернулся с новой порцией взрывных семплов. Смысловая линия осталась неизменной: Пегги решительно уничтожает хейтеров издевательскими текстами. Бонус: в записи пластинки (что непривычно для музыканта) поучаствовали вокалистки Хелена Деланд и Buzzy Lee.

Главный мистификатор современной авангардной сцены — Дин Блант — не стремится выходить из андеграунда: артист не выступает с концертами, не ведет соцсети и не дает интервью. В этих условиях любая новинка воспринимается как подарок. В прошлом году музыкант представил мини-альбом «Soul On Fire», прервав четырехлетнее молчание. На этот раз Блант выпустил 36-минутный проект «Zushi», в котором совместил рок, хип-хоп, нойз и электронику. Среди гостей — Yung Lean, Panda Bear, Асап Роки, его давняя коллега по «Wahalla» Джоан Робертсон и другие.

Чарли XCX — «1999»

Певица Чарли ХСХ отметилась долгожданной пластинкой «Charli». Еще до релиза ей прочили грандиозный прорыв (чего стоят одни коллаборации — Томми Кэш и Ким Петрас, Яэдзи, HAIM, Clairo, Лиззо и многие другие). Артистка успешно балансирует между привычным поп-звучанием, хип-хопом и футуристичными мотивами.

Pixies — «Long Rider»

Главные инди-ветераны Pixies вернулись с первым за три года альбомом «Beneath the eyrie». Это вторая пластинка группы, записанная после ухода легендарной Ким Дил. Как и предыдущий «Head Carrier», релиз был полностью спродюсирован Томом Далджети. «Рассказы о ведьмах, Даниэле Буне и неудачниках», — описывали проект сами музыканты.

Дензел Карри — «Psycho» (ft. slowthai)

В канун пятницы 13 хип-хоп-артисты slowthai и Дензел Карри представили композицию «Psycho». Свирепый, как в самых страшных хоррорах, инструментал придумал британский продюсер Kwes Darko, ранее не раз сотрудничавший с Тайроном Фрэмптоном.

Ив Тюмор — «Applaud» (ft. Hirakish и Napolian)

Один из главных представителей современной экспериментальной сцены Ив Тюмор поделился новым треком «Applaud». Композиция заметно отличается от того, что артист делал ранее, и скорее движется в сторону ар-н-би и хип-хопа.

FKA twigs — «Holy Terrain» (ft. Future)

В преддверии нового альбома «Magdalene» (релиз 25 октября) Талия Барнетт, более известная как FKA twigs, представила сингл «Holy Terrain», записанный совместно с рэпером Future. Будущий альбом полностью спродюсирован самой певицей, за исключением нескольких песен, над которыми работал диджей Николас Джаар.