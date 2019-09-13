Отек мозга: Заворотнюк в реанимации. ОНЛАЙН

Концертный директор Заворотнюк Стас Христов сообщил принадлежащему Григорию Березкину РБК, что «пока ничего не знает» о состоянии актрисы.
Сообщения о состоянии Заворотнюк стали усугубляться тем, что она достаточно долгое время не выходила в свет. В последний раз артистку видели на мероприятии еще в минувшем апреле в Ереване — и тогда якобы на ее шее был замечен некий шрам.
Многие поклонники актрисы проводят параллель с кончиной Жанны Фриске в 2015 году. Фриске также воспользовалась услугами ЭКО, и в 2013 году у нее родился сын. Тогда же певице был диагностирован рак мозга.
Тревожные слухи усилились вчера, когда дочь звезд «Моей прекрасной няни» Анна Заворотнюк-Стрюкова устроила презентацию линии собственной одежды. Ее мать не появилась на торжестве.
Публикации о заболевании Заворотнюк появились в прессе в конце августа. В частности, «Тайны звезд» сообщило, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» после рождения третьего ребенка осенью 2018 года был обнаружен рак головного мозга.
Директор Анастасии Марина Потапова отказалась комментировать Super состояние здоровья актрисы.
«Вы знаете, что я отвечу», — заявила Потапова.
Врачи диагностировали у артистки последнюю стадию опухоли мозга, передает телеграм-канал Super. О страшном диагнозе Заворотнюк и ее муж — фигурист Петр Чернышев — узнали после рождения их общей дочери Милы.
Отмечается, что 48-летняя актриса находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации. Ее муж Петр Чернышев также присутствует в больнице.
У Заворотнюк начался отек мозга, передает издание.
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщает Mash. Звезду сериала «Моя прекрасная няня» доставили в больницу больше двух недель назад — до этого она якобы проходила лечение в Польше. Представители артистки пока не подтвердили слухи об онкологическом заболевании.