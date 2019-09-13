«Измотана негативом»: Вероника Кастро ушла из кино

Мексиканская актриса Вероника Кастро, получившая наибольшую известность благодаря сериалам «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза», объявила о завершении карьеры. В своем инстаграме 66-летняя знаменитость пояснила, что устала от негатива и агрессии.

«Я прощаюсь с тем, что я так любила. Это было моей профессией на протяжении 53 лет», — написала она.

Кастро отметила, что хочет «жить в своем мире». Она поблагодарила поклонников за любовь и поддержку.

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«Любимые, спасибо за все, но я измотана негативом и, как я уже много лет говорю, хочу покоя», — заключила артистка.

В комментариях к публикации подписчики пожелали Кастро поскорее справиться с негативными эмоциями. «Расслабьтесь и дайте себе время!», «Пожалуйста, Вероника, не уходите. Вы не заслуживаете того негатива, который коснулся вас», «Вы проделали огромную работу, и мы хотим продолжать наслаждаться этим», — написали фанаты.

Актерская карьера Кастро пошла в гору после появления в популярном сериале «Богатые тоже плачут», вышедшем на экраны в 1979 году. Это была ее первая главная роль. О Марианне Вильяреаль вскоре узнали во всех странах и континентах. Кастро путешествовала с гастролями едва ли не по всему земному шару. Затем, в 1987 году, она сыграла Розу Гарсию в мелодраме «Дикая роза».

В прошлом году 65-летняя актриса впервые снялась в главной роли после большого творческого перерыва. Кастро предстала в шоу Netflix «Дом цветов». Это третий по счету мексиканский сериал компании на испанском языке, премьера которого состоялась на стриминговом сервисе 10 августа. В нем она играет богатую женщину, владеющую крупным цветочным бизнесом.

В июне этого года Кастро отреагировала на смерть звезды сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» Эдит Гонсалес. В своем инстаграме она призналась, что ей очень больно, поскольку ее коллега умерла в возрасте 54 лет.

Свою запись актриса сопроводила воспоминаниями о знаменитости и назвала ее работы прекрасными.

Эдит Гонсалес скончалась 13 июня в возрасте 54 лет из-за рака яичников, обнаруженного несколько лет назад. Два года она боролась с онкологическим заболеванием — на время показалось, что болезнь отступила, однако позже произошел рецидив.

«Эдит Гонсалес. 13 июня 2019», — подписали публикацию фотографии родственники артистки.

Как писал CNN, несмотря на плохое самочувствие, актриса продолжала работать до самой смерти. Незадолго до трагедии она снималась в качестве жюри в мексиканском реалити-шоу «Это мой стиль». Трагическую новость прокомментировали тысячи человек, в том числе коллеги усопшей. «До свидания, прекрасная душа! Для меня было честью встретить тебя и находиться рядом!» — поделилась Мишель Рено.

Ведущая утреннего шоу Андреа Легаррета назвала Гонсалес «любящим воином» и примером для всех женщин.

Сериал «Богатые тоже плачут», прославивший Кастро и Гонсалес, вышел на советском телевидении спустя много лет после мексиканской премьеры, которая состоялась 16 октября 1979 года. После советского премьерного показа 18 ноября 1991 года Центральное телевидение СССР транслировало первые 8 серий в течение 4 дней в качестве пробы по будням — утром и вечером.

По истечении этого срока руководство телеканала решило перестать показывать сериал, полагая, что он не получит должного внимания аудитории. Но после отмены сериала дирекция ЦТ получила огромное количество писем от зрителей, требующих вернуть шоу, и показы были возобновлены 21 декабря.

Первый сезон был снят по одноименной адаптации оригинальной радиопьесы Инес Родены. После успеха в 1979 году на латиноамериканских каналах было решено продолжить историю, но сценарист Мария Сараттини Дан, занимавшаяся первым сезоном, отказалась участвовать в дальнейшем производстве.

За адаптацию второго сезона для телевидения взялся известный сценарист комедийного жанра Карлос Ромеро. Фактически продолжение сериала стало переработкой венесуэльской теленовеллы «Ракель», сделанной по другой радиопостановке Инес Родены.

В 1995 году вышел ремейк сериала «Мария из предместья», а в 2005 году в Бразилии состоялась премьера ремейка с оригинальным названием «Богатые тоже плачут».