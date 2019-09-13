Налоговая добралась? Что происходит со счетами Киркорова

Федеральная налоговая служба заблокировала счета народного артиста России Филиппа Киркорова, передает агентство городских новостей «Москва». По данным издания, речь идет о счетах в Сбербанке и «СДМ-Банке».

«Наименование налогоплательщика: Киркоров Филипп Бедрос. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», — приводит соответствующее решение службы источник.

В то же время генеральный директор артиста Геннадий Рыбак сообщил, что не слышал о блокировке счетов.

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«Первый раз слышу о блокировке счетов. У нас счета не заблокированы. Я думаю, что это журналистская «утка», — пояснил представитель исполнителя в беседе с агентством.

Также с опровержением информации выступила пресс-секретарь певца Екатерина Успенская.

«Информация недостоверная. Счета не заблокированы», — приводит слова Успенской ТАСС.

В августе в СМИ появились сообщения о внесении Киркорова в базу Федеральной службы судебных приставов. Согласно Ura.ru, за певцом числились 20 неоплаченных штрафов за превышение скорости и движение по обочине. Как утверждал сайт kp.ru, артиста внесли в базу налоговой за неуплату трех штрафов на две тыс. рублей.

Однако в середине месяца директор Киркорова заявил, что все штрафы оплачены. «Нет и не может быть никаких комментариев. У Филиппа нет неоплаченных штрафов», — заявил Рыбак.

Он также предоставил РИА Новости скриншот страницы мобильного приложения, свидетельствующий об уплате всех штрафов.

Согласно информации в банке данных должников на сайте Федеральной службы судебных приставов России, за Кирковым по состоянию на 19 августа числилось 30 неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму от 500 до трех тыс. рублей. Большинство нарушений были совершены в Москве и Московской области, три штрафа были выписаны в Тверской области. Нарушения датированы разными числами апреля 2019 года. При этом исполнительные производства судебный пристав начал в августе.

Кроме того, в начале августа Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова. В СМИ уточнялось, что речь шла о взыскании с артиста 82 тыс. рублей. Тогда пресс-секретарь управления делами президента России Елена Крылова пояснила, что иск был связан с неуплатой затрат на обеспечение питания для труппы музыканта во время репетиций прошлогодних концертов в Кремле.

«Был составлен договор о предоставлении питания участникам труппы, акты с просьбой оплатить долг за продуктовое обслуживание команды направлялись в течение года, однако этого не произошло», — цитирует ее РИА «Новости».

В свою очередь, представители Киркорова заявили в комментарии сайту kp.ru, что все расходы на обеспечение питания технического персонала на юбилейном шоу «Я» певец уже оплатил. По словам коллектива, затем на его имя пришел дополнительный счет еще на 80 тыс. рублей.

Ранее Киркоров снова оказался в центре внимания после того, как устроил скандал на репетиции «Новой волны». Согласно РЕН ТВ, 52-летний артист обматерил персонал ежегодного международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки, проходящий в Сочи. Инцидент был снят на видео очевидцем происшествия.

«Вот такая репетиция Филиппа Киркорова на «Новой волне — 2019» в Сочи. Мат, мат и еще раз мат. Думаю, многие таким его не видели», — прокомментировал автор видео.

Уточняется, что народного артиста России возмутили сорванные сроки подготовки к выступлению. Киркоров заявил, что шоу не состоится, если ему не дадут провести репетицию. Вместе с тем исполнитель подчеркнул, что его не беспокоит, сколько времени осталось до начала концерта.

Позже пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская пояснила, что обсуждаемый фрагмент видео не был частью серьезной ссоры.

«У нас не было конфликта с организаторами. Это рабочие моменты были — премьера песни, ответственный день очень. Все очень филигранно подходили к этому номеру», — поделилась она в разговоре с «Пятым каналом».

Успенская также пояснила, что для премьерного выступления артист готовил весьма сложный в техническом исполнении номер. В связи с этим было чрезвычайно важно отрепетировать его со включенными камерами, которые транслируют изображение на экраны рядом со сценой — чтобы оценить, как именно смотрится кадр, и при необходимости внести некоторые корректировки. Однако в итоге репетиционный процесс был затруднен тем, что технические службы ушли на обед и не выполнили необходимые требования, в связи с чем попали под горячую руку артиста.