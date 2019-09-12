«Хочется жить и смаковать»: Сати Казанова бежит из России

Популярная певица Сати Казанова намерена перебраться жить на родину своего супруга, итальянского фотографа Стефано Тиоццо, сообщает «СтарХит». 36-летняя артистка призналась в том, что ей претит столичная гонка за достижениями и теперь она хочет более комфортной и спокойной жизни в солнечной стране.

«В Италию влюбилась сразу, — рассказала Сати. — Местные люди — расслабленные и позитивные, чего о соотечественниках в силу исторических и географических причин не скажешь. Итальянцы живут вкусно и просто — и это заразительно. С ними всегда dolce vita. Посетила уже много мест, ведь родня Стефано разбросана по всей стране».

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К слову, решение о переезде якобы было принято после того, как выпускница первой «Фабрики звезд» в прошлом году посетила концерт британского исполнителя Стинга в Москве. После выступления звезды мирового масштаба Казановой посчастливилось познакомиться с ним, а также его другом и партнером по имени Тони, который занимается поставкой вин и оливковых масел в Россию. Выяснилось, что Стинг со своей супругой более 20 лет владеют агрофермой в Тоскане. Тогда знаменитости обменялись контактами. Позже Тони пригласил Сати на вечеринку в имение британской знаменитости.

«Мы выступали сразу после Стинга, на той же сцене, — улыбается исполнительница. — Праздник получился душевным. В тот же вечер музыкант официально получил гражданство страны. А я так вдохновилась происходящим, что поняла: все, пора! Хочется не просто жить, а смаковать. Для этих целей Италия подходит лучше всего».

Позже представитель исполнительницы Тимур Хацаев уточнил, что Казанова планирует какое-то время жить на две страны, чтобы проводить больше времени с семьей супруга, однако совсем покидать Россию она не собирается.

«Гражданство она менять не будет. Она будет жить в России и гражданство у нее российское», — подчеркнул представитель артистки. Он заверил, что

Казанова собирается проводить примерно равное количество времени и в России, и в Италии. Вместе с тем работать, гастролировать и записывать новые хиты певица по-прежнему будет на родине. Тогда как в Италии Сати будет «наслаждаться жизнью и приятно проводить время в кругу семьи — с мужем и его родителями».

Представитель подчеркнул, что Казанова — девушка кавказская, а на Кавказе у женщин принято с уважением и почтением относится к семье мужа. При этом он заверил, что жизнь на две страны никак не отразится на творческой карьере знаменитости, ведь сегодня нет никаких сложностей с тем, чтобы быстро добраться из одного места в другое, особенно в пределах Европы.

Отметим, что с момента свадьбы поклонники исполнительницы то и дело интересуются, когда же супруги объявят о грядущем пополнении в их семействе. Так, весной прошлого года ходили слухи о том, что Сати наконец забеременела после того, как в публичном доступе оказались снимки, на которых будто бы прослеживался округлившийся живот певицы. Однако тогда эта информация не подтвердилась.

Утомленные подобными домыслами Казанова и ее супруг записали видеообращение, в котором высмеяли нетерпеливых поклонников и сплетников.

«Говорят, что она беременна, уже десятый месяц идет. Где наши дети? Кто их украл, — пошутил Тиоццо в ролике. — Не верьте, что пишут про нас, это неправда».

Позже Казанова дала интервью певице Жасмин в YouTube-шоу «Душевный разговор». Артистка призналась, что они с супругом думают о детях.

«Моя мама очень ждет внуков, — сказала она. — Мы со Стефано планируем детей, а там уж как бог даст. Хочу стать многодетной мамой».

Кроме того, Сати вспомнила о годах, когда она была одной из солисток группы «Фабрика». Она не отрицала, что была самой капризной участницей трио и часто из-за нее в коллективе происходили скандалы.

«У меня была звездная болезнь, — призналась певица. — Очень благодарна семье, которая не дала мне сойти с ума. В 20-летнем возрасте на меня обрушилась слава, и с этим было очень сложно справиться».