«Оно» или «Стриптизерши»: кто возглавит бокс-офис США

Общий сбор американского кинопроката в эти выходные безусловно уступит прошлым — на этой неделе в списке премьер не будет числиться ни одного крупного блокбастера, хотя несколько любопытных и интересных новинок прокат все-таки зрителю продолжит.

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Хоррор по роману Стивена Кинга «Оно 2» сохранит свое лидерство в списке самых кассовых фильмов США, однако с падением сборов в районе 60% фильм это удастся с трудом. По прогнозам аналитиков, продолжение суперхита про клоуна-убийцу Пенниуайза заработает в ближайшие выходные около $39 млн у увеличит свои суммарные домашние сборы до $150 млн.

Фильм Лорин Скафарии «Стриптизерши» в свой первый уикенд постарается побороться с хоррор-хитом, однако, скорее всего, уступит в битве за первое место и соберет в районе $31 млн. В главных роля ленты, сценарий которой был написан по мотивам нашумевшей статьи в New York Magazine, сыграли Дженнифер Лопес, Констанс Ву и Карди Би. Фильм расскажет расскажет о танцовщицах элитного клуба, который посещают брокеры с Уолл-Стрит. После финансового кризиса 2008 года девушки решают взять судьбу в свои руки и самостоятельно вернуть деньги, попутно отомстив бывшим клиентам.

Еще одна новинка недели «Щегол» расположится на третьей позиции американского бокс-офиса, однако уступит двум лидерам проката очень много. Экранизация одной из самых популярных книг последних нескольких лет сможет заработать лишь $7,5 млн. Автор исходного текста Донна Тарт сама приняла участие в создании сценария о Теодоре Деккере, который потерял свою мать во время теракта в музее и получил от одной из жертв взрыва редкую картину кисти голландского художника Карела Фабрициуса.

Сразу два места потеряет боевик Рика Романа Во «Падение ангела», очередная часть франшизы с Джерардом Батлером в роли американского спецагента, которому вновь предстоит спасти героя Моргана Фримена, президента США. Фильм заработает $3,6 млн, и довдет общую кассу до $59,6 млн.

Комедия «Хорошие мальчики» также вылетит из тройки сильнейших и замкнет топ-5, заработав при этом $3,5 млн. Будучи в прокате всего на неделю дольше «падения ангела», картина доведет суммарные домашние сборы до внушительных $72,5 млн.

Суперветеран американского проката «Король Лев» чувствует себя великолепно даже на девятой неделе и в ближайшие выходные соберет в кинотеатрах $3 млн, потеряв относительно прошлой недели всего 31%. Заработав на домашнем рынке ощутимо больше $500 млн, ремейк одноименного диснеевского мультфильма с лихвой окупил затраты на свое производство.

На седьмом месте расположится драма «Победитель», режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли в которой выступил Алекс Кендрик. Она соберет $2,5 млн, доведя общую кассу до $28,7 млн. Учитывая весьма скромный пятимиллионный производственный бюджет, Кендрик может быть очень доволен выступлением своего детища на рынке.

На восьмой строчке окажется летний блокбастер «Форсаж: Хоббс и Шоу», который добавит к своему заработку $2,4 млн. Картина уже отбила свой внушительный двухсотмиллионный бюджет — на сегодняшний день международный сбор спин-оффа популярной франшизы уже составляет $721,7 млн.